Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda kutlanacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. İkinci tören ise, bu törene müteakip İsmet İnönü Bulvarı Sulu Çemberde yer alacak. Buradaki tören kortej yürüyüşü ile başlayacak ve bando konseriyle tamamlanacak.

Girne’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak ve saat 09.30’da başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.00'de kutlama töreni yapılacak.

İskele’deki tören saat 09.45’te Ecevit Meydanında yer alacak.

Cumhuriyet Bayramı, Mehmetçik’te de Atatürk büstü önünde saat 09.30’da yapılacak törenle kutlanacak.

Tatar: Atatürk’ün çizdiği yolda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkılmasının ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yıl dönümünü daha güçlü bir şekilde kutladığını belirtti.

Tatar, “Büyük Türk Milleti’nin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da, Anavatan Türkiye ile aynı heyecan ve duygu birliği içerisinde bu onurlu günü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti, akılcı ve barışçı dış politikası, büyük ekonomik potansiyeli, demokratik, çağdaş yapısı ile bölgemiz ve dünyamız için stratejik önemini her geçen daha da artırmaktadır. Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gücüdür. Anavatanımızla her alandaki çalışmalarımızı güç ve gönül birliği içinde daha da artırarak devam ettireceğiz.

Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri koruyarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturmak için Atamızdan ve Anavatanımızda aldığımız güç ve destekle var gücümüzle çalışacağız.

Başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun

Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”

Uluçay: En büyük bayram

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük bayram’ olarak nitelendirdiği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hepimize kutlu olmasını diler, Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygıyla yad ederim.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 97 yıl önce bugün büyük mücadeleler ve fedakarlıklar verilerek modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu kaydeden Uluçay, Ulu Önder Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” dediğini ve muasır medeniyetler seviyesini hedef göstererek Türk milletine emanet ettiğini belirtti.

Töre: Her zaman ışık tutacak

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Atatürk’ün ‘Cumhuriyet en büyük eserimizdir’ ifadesi Kıbrıs Türk halkına da daima ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Töre mesajında, “‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla yola çıkmış düşmanları Anadolu topraklarından çıkarmıştır. Atatürk ‘Ne mutlu Türküm’ diyen herkese ebediyen rehber olacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.” ifadelerine yer verdi.

Kimler mesaj yayınladı?

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP- Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Dış Basın Birliği,

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.