‘Demir Kubbe’ efsanesi çöktü

Milyarlarca dolarlık hava savunması Hizbullah drone'u tarafından delinen İsrail ordusu büyük şok yaşıyor. Herkesin aklındaki soruysa İran'ın hipersonik füzelerle yapamadığını, Hizbullah'ın 20 yıllık drone ile nasıl yaptığı. İsrail Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Golani askeri üssünü vuran drone saldırısının şokunda. İsrail ordu sözcüsü, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırı öncesinde hava savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini bilmediklerini ve durumu araştırdıklarını açıkladı. İsrail'in hava savunma sistemi 3 katmandan oluşuyor. Uzun menzilli füzeler 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip İsrail yapımı Arrow 2 ve 3 sistemleriyle engelleniyor.

Davut'un Sapanı

ABD-İsrail ortak üretimi "Davut'un Sapanı" sistemi 300 kilometrelik bir alanda koruma sağlarken, en çok bilinen "Demir Kubbe" sistemi ise 70 kilometrelik, daha kısa bir menzile sahip. Demir Kubbe'nin koruma etkinliği yüzde 90 olarak belirtilirken, fırlattığı Tapir füzeleri ses hızının iki katına çıkabiliyor. Ancak karşıdan gelen füze ve drone'ların durdurulması için önce tespit edilmesi gerekiyor. Yeterince fazla sayıda füze ve drone ile sistemin aşırı yüklenerek alt edilmesi de mümkün. Hizbullah'ın saldırı öncesinde Golan tepelerine yönelik çok sayıda roket ateşlediği, bu sayede İsrail savunma sistemlerini meşgul ettiği aktarıldı.

Bu saldırıya eş zamanlı olarak İsrail'e doğru birden fazla insansız hava aracı gönderildiği belirtiliyor. Deniz üzerinden gelen bir kamikaze drone İsrail tarafından imha edilirken, askeri üssü vuran insansız hava aracının alçaktan uçtuğu ve bu sayede tespit edilmediği belirtiliyor. İsrail basını saldırıda Mirsad bir drone'u kullanıldığını yazdı. Hizbullah'ın 20 yıldan uzun süredir kullandığı uzaktan kumanda edilen drone yaklaşık 50 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor. 3 metrelik insansız hava aracının saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiği belirtiliyor.

Askeri uzmanlar, roket ve havan saldırılarıyla birleştirildiği taktirde alçak uçan drone'ların İsrail hava savunma sistemlerini atlatabileceğine dikkat çekiyor.

