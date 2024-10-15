‘Bizi ülkemize gönderin’

Yanlarında 7, 5 ve 3 yaşlarındaki 3 çocuk ve 40 günlük bebekle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gizlice giriş yapan Suriyeli mülteciler polise sığındı.

Ülkelerine gönderilmek için yardım isteyen Suriyeli mülteciler, soruşturma kapsamında askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Suriye uyruklu 3 kadının yanlarında 4 çocukla birlikte 13 Ekim 2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında Demirhan Karakolu'na gelerek ülkelerine gitmek istediklerini söylediklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada Suriye uyruklu kadınların 13 Ekim saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir yerden, beraberlerinde bulunan dört çocukla Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden hareket ederek, KKTC topraklarına giriş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdundan tutuklu beklemelerine emir verdi.