Son bir şans

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu, Meclis başkanlık seçimi krizi ve partinin bundan sonraki stratejisini belirlemek amacıyla toplandı.

YDP MYK toplantısı, saat 12.30 sularında partinin Genel Merkezi’nde başladı. MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçen haftalardan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir “Meclis Başkanlığı seçimi krizine sürüklendiğini” ifade ederek, “özellikle Meclis İç Tüzüğü’nün yanlış ve eksik yazılmasından dolayı çok ciddi karşılıklı spekülasyonlar ve suçlamalar olduğunu” söyledi.

Erhan Arıklı, “5. turda en çok ‘evet’ oyu alanın kazanması öngörülürken bunun göz ardı edildiğini” ifade ederek, YDP’nin başlangıçta Başsavcının vereceği görüşe saygılı olacağını söylediğini ancak eski Anayasa ve Yüksek Mahkeme başkanı dahil birçok eski hukukçunun bu konuda görüş beyan ettiğini ve Başsavcılık’ın “ciddi bir mahalle baskısına” maruz kalmış durumda olduğunu söyledi.

Arıklı, “Biz artık gerçekten toplumun ‘rezalet’ olarak tanımladığı bu oyunun bir parçası olmayı istemiyoruz, arzulamıyoruz.” dedi. Arıklı, bir soruyu yanıtında, şunları söyledi: “Bu yaşanan bir hükümet krizi değil, tamamen Ulusal Birlik Partisi’nin bir krizi. UBP, büyük parti, eski bir parti, kendi içindeki bu krizi çözmesini arzuluyoruz, çünkü ortakları olarak Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, olumlu oy verdiğini her açıdan ispat edebilecek durumda. Dolayısıyla bizim açımızdan bir sıkıntı yok, mesele tamamen Ulusal Birlik Partisi’nin kendi iç sorunu, bu sorunu çok acil bir şekilde çözmelerini bekliyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 10:01