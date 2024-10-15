Çözüm yeri TMK

Emir ERTORUN

“Hakların Korunması İnisiyatifi”, Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı.

Eylemde, Türkçe, Rumca ve İngilizce pankartlar açıldı, emlak alım satım ve pazarlamasından dolayı tutuklu bulunan kişilerin özgür bırakılması talep edildi.

Eylem, Lefkoşa Ortaköy’deki Sivil Savunma Teşkilatı yanında başladı ve eylemciler ellerindeki pankartlarla Metehan Sınır Kapısı’na yürüdü.

Burada okunan basın bildirisi sonrası bu bildiri, BM Barış Gücü’ne ve AB'ye iletilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği tarafından oluşturulan Hakların Korunması İnisiyatifi eylemine bazı örgütler de destek verdi.

Metehan sınır kapısındaki eylemde, basın açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak okundu.

Eylemde, “mülkiyet sorununun Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile çözülebileceği, Rum tarafınca mülkiyet sorunu kullanılarak başlatılan ekonomik saldırının uzlaşma çabalarına darbe vurduğunun ve Kıbrıslı Türklerin yok olmaları amacı taşıyan her türlü girişime karşı mücadele edileceği” ifade edildi.

Eylemde basın açıklamasını Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı okudu.

Esendağlı şunları ifade etti:

"TMK, 2005 tarihli Taşınmaz Malların Tazmini̇, Takası ve İadesi̇ Yasası kapsamında kurulmuş olup, mülkiyet taleplerine adil, hızlı ve etkili bir çözüm sunma konusunda önemli bir araç olarak işlev görmektedir. AİHM’nin verdiği kararlar, TMK’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu doğrulamaktadır.

Bu nedenle, Kıbrıslı Rumların KKTC'deki mülkiyet talepleriyle ilgili olarak tüm yasal yolları tüketmeden doğrudan mahkemelere başvurmaması gerekmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 09:59