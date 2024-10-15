‘Bu kez olacak’

Beşinci tur oylamada 23 kabul oyuna karşılık 25 Ret oyu alan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı Başsavcılık tarafından onaylanmadı. Bu gelişme üzerine dün yıldırım hızıyla toplanan UBP Parti Meclisi yeni bir adayın belirlenmesi konusunda Başbakan ve parti genel başkanı Ünal Üstel’e tam yetki verdi.

Diyalog’a konuşan Başbakan Üstel, daha önce aday gösterilen Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre ve Kutlu Evren’in yeniden aday gösterilmeyeceğini belirterek, yeni bir isim önereceğini söyledi. Üstel parti meclisi toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirterek “bu kez önerilecek ismi herkes destekleyecek” dedi. Üstel ayrıca meclisi toplaması için Başkan Vekili Fazilet Ödenefe’ye çağrı yaptı.

Görev CTP’ye düştü, meclisi açmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda parti meclisinin oy birliğiyle karar aldığını açıkladı.

UBP'nin Sarayönü’ndeki binasında saat 15.00 sıralarında başlayan parti meclisi toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Parti Meclisi’nin ilk toplantısında, meclis başkanlığı seçimi konusu da ele alındı. UBP Parti Meclisi, “Meclis başkanlığı seçim süreci içerisindeki tıkanıklığı açıp, Meclisin yasama ve denetim faaliyetine başlayabilmesi sağlamak adına, her türlü kararı alıp yürürlüğe koyma konusunda Genel Başkana tam yetki verme” kararı aldı.

Üstel, toplantının ardından tv2020’de Gündem Özel programının canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Üstel, UBP ve CTP grup başkanvekillerinin anlaşmasına rağmen Meclis Başkan Yardımcısı’nın Meclis'i açmadığını da hatırlattı.

Meclis Başkanlığı seçiminin krize dönüşmesinde CTP’nin rolü olduğuna işaret eden Üstel şunları söyledi:

“İkinci aday koyduğumuzda görev CTP’ye düştü, anayasaya rağmen meclisi açmadılar. Daha sonra Töre Meclisi açtı. Zorlu Töre’yi ikinci kez aday gösterdik, 5 tur oylamada ‘evet’ler ‘hayır’lardan az oldu. Hukuki görüş istedik. Hukuk Dairesinin ‘Töre’nin seçilmediğine’ dair verdiği karara dayanarak, merkez yönetim kurulu ve parti meclisini topladık.

Parti meclisi Töre’nin adaylığının düştüğüne karar verdi ve yeni bir aday belirlemek için süreç başlattık. “

Önceliğimiz ekonomi

Bir an önce Meclis Başkanlığı seçimini sonlandırmak istediklerini ifade eden Töre, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçlü yemek için ABD’ye gitti. Yemekten sonra hemen dönecek.

Bir yandan Orta Doğu savaşı var, Güney Kıbrıs barut fıçısı; savaş gemilerinin konakladığı bir üsse dönüştü. Bizler anavatanın güvencesiyle savaş konusunda endişe duymuyoruz. Bizim tek telaşımız ekonomidir. Önümüzde 2027 yılına kadar bir süreç vardır; hangi altyapılara hangi projelere ihtiyaç var onu değerlendiriyoruz. Enerji sorununu kökten çözmek için projeler tamamlandı. Planlama yapılıyor, detaylar 15 Kasımda açıklanacak.

Önceliğimiz halkımıza hizmettir. En kısa sürede Meclis Başkanlığı seçimini tamamlamak arzusundayız. Biz Türkiye’den aldığımız destekle, güçle yolumuza devam ediyoruz.”

Yeni oylamaya hazırız

Üstel, Meclis Başkanlığı için yeni bir isim önereceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Şu an Zolru Töre, Cumhurbaşkanına, Fazilet Özdenefe meclis başkanlığına vekâlet ediyor. Süratli bir şekilde meclis başkanlığı sorununun çözülmesini istiyoruz.

Eğer Özdenefe, meclisi açarsa yeni oylama için hükümet ortaklarıyla birlikte hazırız.”

Erken seçim isteyenler popülizm yapıyor

YDP’nin aldığı kararı da değerlendiren Üstel, şunları söyledi:

“Ekonomide yaşanan sıkıntılar, savaşın şiddetli bir şekilde devam etmesi bizi erken seçimden uzaklaştırır. Erken seçim isteyenler popülizm yapıyor, gerçekçi değiller. Bu ülkenin daha önce erken seçimlerle neler kaybettiği ortadadır.

Mesela asrın su projesi, Ercan, belediyeler reformu hayata geçirildi, sırada enerji sorununun kökten çözümü var. Bu sorunlar ve hayata geçmesi gereken projeler varken, bu ülke 10 yıl daha zaman kaybedemez. İnsanlarımıza sıkıntı yaşatmamak için tekrar hükümet ortaklarıyla oturup konuşuruz.”

Herkes durumunun vahametinin farkında

“Daha önce ilk turdan 26’yı oyu bulacağınızı söylemiştiniz, ama olmadı, bu kez de aynı sorun yaşanırsa nasıl adım atacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Üstel, şöyle konuştu:

“Tüm vekiller geldiğimiz durumun vahametinin farkında. UBP, ülkeyi kuran ve yaşatacak bir partidir. Kısa süre önce kurultay yaşadık, büyük bir katılım oldu. Biz her zaman her şeye hazırız ama bizim önceliğimiz hizmettir. Bu ülkeye 10 yıl daha kaybettirmek istemiyoruz.

Hükümet ortaklarıyla bir araya geleceğiz, vekillerle bir araya geldik. Yolumuza devam edeceğiz. “