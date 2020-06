Dünya 8 milyondan fazla insana bulaştı

Çin'de başlayan Coronavirüs salgını dünya genelinde 8 milyondan fazla insana bulaştı. Salgın nedeniyle 435 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı de 4 milyon 112 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer ise ABD oldu. Çin'de başkent Pekin'de görülen vakalar nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aştı.

İngiltere

İngiltere'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 41 bin 736'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 38 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 736'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1056 artarak 296 bin 857'ye ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 163 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 866 bin 481 oldu. İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 371'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İtalya'da aktif Covid-19 vaka sayısı 365'lik düşüşle 25 bin 909'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 290'a ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı ise 303 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 640'lık artışla 177 bin 10'a çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 26 daha artarak 34 bin 371'e yükseldi. Ölü sayısındaki günlük artış, salgının ilk günleri olan 2 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.

ABD

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e yükseldi. ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 687 artarak 2 milyon 162 bin 864'e ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e çıktı.

ABD'yi 867 bin 882 vakayla Brezilya, 536 bin 210 vakayla Rusya ve 333 bin 475 vakayla Hindistan izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşüşlere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 404 bin 470 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 169 binin üzerinde vakayla New Jersey ve 153 bine yakın vakayla California takip ediyor. ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyon 806 bini aşarken iyileşen hasta sayısı da 870 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 852 bin 785'e, can kaybı 42 bin 837'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 512 olarak açıklandı.



Rusya

Coronavirüs salgınından geç etkilenen ülkelerden Rusya'da vaka sayısı 537 binin üzerine çıktı.

Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 7 bin 91'e yükseldi.

Çin

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.

Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Brezilya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 612 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 43 bin 332'ye, vaka sayısı da 17 bin 110 artarak 867 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 178 bin 202 vaka ve 10 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.