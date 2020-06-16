Fiyatlar uçuyor

Suna ERDEN

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki uçuşların 1 Temmuz’dan itibaren başlayacağı yönündeki açıklamalar sonrasında gerek geliş, gerekse gidişlere ilginin fazla olduğu görülüyor. Ancak, sefer sayısının az olduğu illere uçuşlar için bilet fiyatlarının anormal yüksek olması da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en büyük 5 ili olan İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Adana’ya gidiş-gelişler cep yakıyor. Uçuşlar arasında İzmir’e gidiş-geliş biletleri 2 bin lirayı aşarken, en pahalı ikinci uçuş ile Adana oluyor. Adana’ya uçuşlarda bilet fiyatı 2 bin 355’e kadar çıkıyor. İstanbul’a gidiş-geliş fiyatları ise hem THY’de hem Pegasus’ta diğer 4 ilden daha uygun oluyor.

Pegasus’un fiyatları THY’ye göre çok daha uygun olurken, resmi sitelerde açıklanan 1 Temmuz tarihli uçuşların dünkü fiyatları şöyle;

1 Temmuz tarihinde THY ile İstanbul’a gidecek olanlar 380 ile 572 TL, Antalya’ya gidecek olanlar bin 197 ile bin 283 TL, Ankara yolcuları 908 ile 904 TL, İzmir’e gidecekler 2 bin 282 TL ve Adana yolcuları ise 2 bin 355 TL ödeyecek.

En pahalısı İzmir

Bu illerden Kuzey Kıbrıs’a gelecek olanların ödeyecekleri bilet fiyatları ise şöyle;

1 Temmuz’da İstanbul’dan gelecek olanlar 350 TL ile 650 TL, Antalya’dan gelecek olanlar bin 251 ile 2 bin 3 TL, İzmir’den gelecek yolcular bin 251 ile 2 bin 3 TL, Ankara 788 ile 619 TL ve Adana’dan gelecek olanlar bin 87 ile bin 57 TL arasında değişen fiyatlarla uçacak.

Pegasus daha uygun

Pegasus Havayolları’nı tercih edecek olanlar ise daha uygun fiyata uçabilecek. Pegasus’un 1 Temmuz 2020 tarihinde Ercan’dan Ankara ve İzmir’e uçuşu bulunmazken, İstanbul yolcuları 261 ile 401 TL, Adana’ya gidecek olanlar 301 ile 456 TL, Antalya’ya gidecek olanlar ise 799 ile 346 bilet parası ödeyecek.

Pegasus ile gelişlerde ise ödenecek fiyatlar şunlar; İstanbul’dan gelecek olanlar 275 ile 530, Adana 336 ile 401, Ankara 350 ile 460, İzmir 468 ile 763, Antalya 468 ile 673 TL.

Haziran’da da sefer var

Ayrıca Pegasus Havayolları da 17 Haziran’da İstanbul-Ercan, Ercan-İstanbul seferinin, 18 Haziran’da ise Ankara-Ercan-Ercan-Ankara seferinin yapılacağını belirtti. Pegasus’un internet sitesinden yapılan açıklamada; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız 1 Temmuz itibarıyla da genişletilmiş tarifemiz ile sürdürülecektir” denildi.

Şirketin açıklamasının devamında, KKTC'nin 1 Temmuz'a kadar uyguladığı karantina şartlarına da yer verilerek şunlar kaydedildi: 1 Temmuz 2020’ye kadar: 8 Haziran 2020 – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında KKTC’ye giriş yapacak olan, KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, oturma ve çalışma izni bulunanlar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır. Öğrenciler hariç diğer kişiler karantina masraflarını kendileri karşılayacaktır. Bu uygulama, konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlenmiştir. Karantina ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde belirtilen hesap numaralarına yatırılması ve dekont alınması gerekmektedir. 14 Haziran 2020 - 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye’den ülkeye gelecek olan öğrencilerin ve akademisyenlerin testleri yapılıncaya değin karantinaya alınacak, test sonuçlarının çıkmasıyla birlikte ücret ödemeksizin kampüs karantinası koşullarına uyarak KKTC’ye kabul edileceklerdir.

Temmuza kadar haftada 4 uçuş

Türk Hava Yolları da (THY), 20 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’na haftada 4 uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Duyuru THY’nin internet sitesinden yapıldı.