Hükümetten çekilme yok

Meclisin dünkü bileşiminde 6 saat süreyle tartışılan ünlü turizmci Neşet Koçkar’ın ‘özel uçak’ ile gelmesi konusu; hükümet ortağı Halkın Partisi’nin (HP) dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda enine boyuna ele alındı.

Muhalefet çevrelerinin, “HP hükümetten çekilecek, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in istifasını isteyecek” şeklinde iddialarına karşın dün akşamki toplantıda herhangi bir karar üretilmedi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yaşanan son gelişmeleri etraflıca tartışan HP yönetimi, hükümetin devamı veya bozulması konusunda herhangi bir tartışma açmadı.

Elde edilen bilgilere göre; HP kanadı hükümetin bozulmasına yönelik bir adım atamayacak.

Senin: Cevap almamız gereken konular var

HP Genel Başkanı Yenal Senin de yaptığı açıklamada dünkü toplantının 9 Haziran'da yapılan çağrı üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Senin, konunun bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme geleceğini belirtti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Senin, “Bakanlar Kurulu’nda ne gibi adımlar atılacağı, nerede hatalar yapıldığı görüşülecek. Cevap almamız gereken konular var. Sayın Kudret Özersay Meclis kürsüsünde muhalefete hak verdiği noktaları da aktardı zaten. Biz şeffaf olmaya devam edeceğiz. Bakanlar kurulu sonrası birkaç konu netlik kazanacak” şeklinde konuştu. Senin, 15 gün sonra parti meclisinin yeniden toplanabileceğini de sözlerine ekledi.