Görev Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük için yapılan seçimi (eğilim yoklamasını) Prof. Dr. Aykut Hocanın kazandı.

Birinci turda en çok oy alan iki aday arasında dün gerçekleştirilen ikinci tur oylamada Prof. Dr. Aykut Hocanın 721 oy ve yüzde 63.03 oy oranıyla seçimi kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Sözen ise 489 oyla yüzde 36.97’lik oy oranında kaldı.

1344 seçmenin oy hakkı bulunduğu ikinci turda 1227 oy kullanıldı, bunlardan 1210’u geçerli sayıldı.

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu’nun verdiği bilgiye göre DAÜ Senatosu bugün saat 14.00’te toplanarak Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın rektör adayı olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilmesini onaylayacak.

Hocanın: Güzel projeler ortaya çıktı

Seçimin kazanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, yaptığı kısa konuşmada sürecin olgun, demokratik ve güzel şekilde yürütüldüğünü, ortaya güzel projeler çıktığını, bunların DAÜ’nün ileriye götürülmesi için kullanılacağını kaydetti.

Hocanın, “DAÜ ailesinin birlik olduğu zaman çözemeyeceği sorun yok. Birlikte çalışacağız. Yapacak çok işimiz var. Yakın, orta ve uzun vadede planlamaları yapıp, önerdiğimiz, sunduğumuz projeleri, arkadaşlarımızın da sunduğu projelerle birleştirerek, DAÜ’nün ileriye götürmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sözen: Güzel bir yarış oldu

Prof. Dr. Ahmet Sözen, güzel bir yarış olduğunu kaydederek, “DAÜ’nün artık normalleşmesi lazım. Bu süreçlerin siyasi kaygılardan ve müdahalelerden uzak, demokratik, şeffaf şekilde olması gerek. Yola bu nedenle çıktım” dedi.

“Bütün amaç, DAÜ’nün siyasi gailelerden uzak, şeffaf, demokratik ve adil şekilde yönetilmesidir” şeklinde konuşan Sözen, “DAÜ’yü DAÜ’lülerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreç böyle işler” ifadelerini kullandı.