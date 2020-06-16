Kadro genişleyecek

Rum Savunma Bakanlığı’nın, İngiliz uzmanlar tarafından yapılan öneriler çerçevesinde yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, ekonomik krizle ilişkili nesnel zorluklar nedeniyle yıllardır “donmuş” olarak kalan Savunma Bakanlığı çatısında önemli değişikliklerin yapılacağını yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nda yapılacak önemli değişikliklerin Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla ileriye götürüleceğini yazan gazete, yasa tasarısının, savunma müdürü, kıdemli savunma memuru ve memurlarla ilgili kadrolar olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının İngiliz uzmanlarının, 5 yıl önce yaptıkları öneri çerçevesinde hazırlandığını belirten gazete, Savunma Bakanlığı’nın, spesifik görüşler için uzman personele gereksinimi olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Savunma Bakanlığı’nda yapılacak değişikliklerin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun savaş birimlerinde kullanımı için askeri personelin serbest bırakılmasını da amaçladığını belirtti.