45 günde yargı

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yolda yürüyen Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ölümüne sebep olan, kaza yerinde durmayarak kaçan Mustafa Volkan Hasanbulli hakkındaki soruşturma 3 günde tamamlandı. Bir önceki duruşmada kaza yerinden kaçmasının sebebini neye çarptığını bilmemesi olduğunu öne süren zanlı dün teminat için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ölümlü kaza ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtilirken, zanlı tutuklu yargılanmak üzere 45 gün süre ile cezaevine gönderildi.

Olgular aktarıldı

Soruşturmayı yapan polis, kazanının 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden zanlının dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, Kakudjı'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Zanlının olay yerinden kaçtığını ve aracının kaza yerine 300 metre uzaklıkta bir sokak arasında bulunduğunu kaydeden polis, daha sonra avukatı ile polis karakoluna teslim olduğunu belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.