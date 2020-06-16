Olur mu böyle olur mu?

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs dün akşam saatlerinde Tatlısu-Geçitkale yolundan gelen ölümlü kaza haberi ile yasa büründü… Yönetimindeki GM 666 plakalı araçla virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen 43 yaşındaki Harun Çetin, normal yolunda giden 27 yaşındaki Şaban Ateş’in kullandığı JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu, JD 773 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tatlısu’da sakin 33 yaşındaki Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirirdi. Ekiplerin çalışması araçlardan çıkarılan yaralılar Ayla Aydın, sürücü Şaban Ateş Gazimağusa Devlet Hastanesine, Harun Çetin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli bir çocuk babası Kemal Aydın’ın acı haberi tüm Tatlısu Köyünü ve sevenlerini hüzne boğdu.

Virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 18.00 sıralarında Tatlısu - Girne anayolu üzerinde meydana geldi.

Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile Şaban Ateş’in aracı hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarmak için büyük uğraş gösterdi.

Evli ve bir çocuk babasıydı

Ekiplerin çalışması araçtan çıkarılan yaralılar Kemal Aydın’ın eşi Ayla Aydın, sürücü Şaban Ateş Gazimağusa Devlet Hastanesine, Harun Çetin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kemal Aydın ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Tatlısu sakini bir çocuk babası Kemal Aydın’ın TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

İsim benzerliğine açıklama getirdi

Bu arada Gazimağusa’da yaşayan ve ismi Kemal Aydın olan bir vatandaş ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurdu. Kazada yaşamını yitiren şahıs ile isim benzerliği olduğunu ifade eden Kemal Aydın isimli vatandaş, “Arkadaşlar ben iyiyim, evdeyim, sorun yok isim benzerliği.

Arkadaşımıza Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın” paylaşımında bulundu.

Geçen hafta 2 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan KKTC’de geçtiğimiz hafta 38 trafik kazası meydana gelirken iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 8-14 Haziran tarihleri arasında KKTC'de toplam 38 trafik meydana geldi. Bu kazalardan ikisi ölümle, 10’u yaralanmayla ve 26’sı hasarla sonuçlanırken, ölümle neticelenen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11 , dikkatsiz sürüş yapmak 14, kavşakta durmamak 4, yakın takip 5 ve diğer etkenler 4 şeklinde yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 431 bin 50 TL. iken bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 18, Gazimağusa: 6, Girne 10, Güzelyurt 2, İskele 2”

610 sürücü hakkında ileri işlem

8 -14 Haziran tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 594 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 610 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat ( 170 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 14 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 26 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 140 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 9 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 115 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”