Koçkar, yatırım alanını inceledi

Bakanlar Kurulu’nun izniyle ve özel uçakla KKTC'ye gelen Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın, turizm alanında önemli yatırım projelerinin bulunduğu öğrenildi.

Turizm Güncel web sitesi; Koçkar'ın KKTC’deki ihaleyle ilgili olarak adaya geldiği ve hayata geçirmeyi planladığı turizm yatırımı için teminat mektubunun süresini uzattığı belirtildi.

Lapta bölgesine yapılacak 5 yıldızlı otel ve 400 yatlık marina projesi için daha önce ihaleye giren Anex Turizm Grubu, ihaleden ikinci çıkmıştı. İhaleyi alan şirketin şartları yerine getirmemesi durumunda 26 Haziran’dan itibaren ihalenin otomatikman Anex Turizm Grubu’na kalacağı belirtildi.

Söz konusu şirketin ihale şartlarını şu ana kadar yerine getirmediği için adaya giden Neşet Koçkar’ın, hem teminat mektubunun süresini uzattığı hem de yatırım yapılacak alanı yerinde incelediği kaydedildi. Koçkar’ın yanında başka yatırımcıların da bulunduğu ve adaya özel uçakla geldiği kaydedildi.

Dominik’te Cumhurbaşkanı karşıladı

Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nelet Koçkar, kısa bir süre önce de Dominik Cumhuriyeti'nin en büyük turizm kompleksinin inşaatını başlattı. Şirketin Selectum markasıyla inşa edeceği kompleksin ilk 500 odalık kısmı için düzenenen temel atma törenine Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Manila ile Dominik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Francisco Javier García da katıldı.

Neşet Koçkar'ın 1.8 milyar dolarlık yatırımla, 5 yıllık periyotta hayata geçecek toplam 7 bin odalık turizm kompleksi projesinde yerel ortak bulunmuyor.

