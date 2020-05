Dünya'da can kaybı 245 bini aştı

Yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 877 vaka kayda geçti.

İtalya

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi. Ülkede iki aydan fazla süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif virüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise dün 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı. Son 24 saatte Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 174 kişi artarak toplamda 28 bin 884'e yükseldiği belirtildi. Bu rakam, 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş dün de sürdü. Önceki gün1539 olan sayının dün 1501'e gerilediği kaydedildi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi. Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Covid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi. İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.

En ağır bilanço ABD’de

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor. ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ölü sayısının 6 bin 203'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 976 artarak 97 bin 424'e ulaştığı bilgisini verdi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 276 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış dün 164'e düşerken, bunun 18 Mart'tan bu yana Covid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı olması dikkati çekti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 bin 264'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 838 artışla 217 bin 466'ya çıktığını açıkladı.

Covid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı son 24 saatte 1247 artışla 118 bin 902 oldu.

Salgından en fazla etkilenen iki özerk yönetimden, başkent Madrid'de ölü sayısı 8 bin 332'ye, vaka sayısı da 62 bin 205'e çıkarken, Katalonya'da bu sayılar 5 bin 185 ölü ve 50 bin 234 vaka olarak güncellendi.

Almanya

Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte Coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen Coronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.

Rusya'da vaka sayısı 134 bini geçti

Rusya'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 134 bin 687'ye, ölenlerin sayısı 1280'e yükseldi.

Ülkede 1626 Covid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor.

Japonya’da ölü sayısı 474, Tayland’da ise 54

Japonya’da Coronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 14 bin 571’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 474 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 3 bin 205 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise toplamda 2 bin 969 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 739 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 54 olarak kaldı.