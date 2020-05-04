Bengihan: Basın demokrasi için gerekli

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi vermek adına büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğünü belirttiği basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Basın; demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır” dedi.

“Özgür bir medya; etik değerlerin ve dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür” ifadesini kullanan Bengihan, toplumun bilgi edinme hakkı için mücadele eden basının önünün açılması için ekonomik özgürlüğün kazanılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (Bay-Sen), basının, yargı, yasama ve yürütmeyi denetlerken halkı çağdaşlaştıran unsur ve bir gün dünya barışını sağlayacak güç olduğunu vurguladı.

Bay-Sen tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınlanan mesajda, basın çalışanlarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlandı.

Mesajda, basın özgürlüğünü anlamak için hem geçmişi hem de şimdiki zamanı bilmek gerektiği; tarihte basının öneminin gün gibi ortada olduğu kaydedildi.

Basının demokrasinin savunucusu ve geliştiricisi rolünü aldığı ifade edilen mesajda, “1688’de İngiltere hükümetinin basını sansürlemeyi bırakması son derece önemliydi. Bu olgu akabinde ABD’ye sıçramış Sanayi Devrimini güçlendirmiş ve süper güçleri yaratmıştır” denildi.

