Dr. Maya KORALP - Endolift lazer ağı



Cerrahi operasyonları geride bırakan, bıçak altına yatarak güzelleşmenin tarih olduğu bu teknoloji ile yüz, boyun, çene bölgelerinde oluşan sarkmalar, vücut ve bacaklardaki tüm gevşeklik ve kırışıklıklar konforlu bir şekilde tedavi edebilme imkânı sunmaktadır. Anestezi ve zorlu ameliyat işlemleri olmadan hava soğutma tekniği ile gençleşmek artık hızlı ve çok kolay!

Lazer lifting uygulaması olan Endolift, 200-300 mikron kalınlıkta olan (yaklaşık bir saç teli kadar), 1064 nm dalga boyuna sahip (ND yağ) cildin altına ulaşabilen ve enerji ileten bir teknolojidir. Bu gelişmiş lazer teknolojisi sayesinde ciltte sıkılaşma ve toparlanma sağlanır.

Ciltteki fazla yağı eritebilme özelliği (lazer lipoliz) ile yanakları ve gıdı bölgesini küçültmek, endolift ile mümkün hale gelmektedir.

“Hollywood yanağı“ olarak bilinen “yanaklar içeri elmacıklar dışarı“ görünümü için yapılan yanaktan yağ alma operasyonu olan bişektomi gibi küçük ameliyatları, Endolift sayesinde klinik ortamında ameliyatsız olarak yağı eritmek mümkün hale gelebilmektedir.

Yine gıdıdaki, bacak içlerinde ve diz üstündeki küçük yağ fazlalıklarını Endolift Lazer ile çözmek mümkün.

Cilt altını bir ağ gibi lazerle tarayarak daha gergin ve sıkı bir cilde kavuşturduğu için bu yönteme “Endolift Lazer Ağı“ da denilebilmektedir.

Bir Lazerli cilt germe uygulaması olan Endolift Laser FDA onaylıdır.

Ameliyatsız Lazer Face Lift olan Endolift ile tüm yüz boyun tedavisi 45 dakika sürmektedir.

Tek seanslık bir işlem olup gerek görüldüğü takdirde 6 ay sonra problemli bölgeye tekrar uygulama yapılmasında bir sakınca yoktur.

Uygulamadan hemen sonra etki başlasa da 1,5 ay sonra asıl etki görülmeye başlar 3. ayın sonunda artarak devam eder ve 6. ayın sonunda Endolift tedavisi maximum seviyeye çıkmaktadır. Etki yaşa ve yaşam koşullarına bağlı olarak ortalama 2 yıla yakın sürmektedir.

Endolift uygulama alanları

• Ameliyatsız yüz germe

• Ameliyatsız boyun germe

• Ameliyatsız gıdı küçültme

• Çene hattı belirginleştirme

• Ameliyatsız göz altı kırışıklıkları ve torba tedavisi

• Vücuttaki gevşeklikler ve kırışıklıklar

Endolift avantajları nelerdir?

• Uygulama anestezi olmadan gerçekleştirilmektedir.

• Güvenli bir uygulamadır ve uzun süre etkisini korumaktadır.

• Sadece tek bir seans yeterlidir.

• İz bırakmamakta ve cerrahi işlemlere gerek duyulmamaktadır.

• Klinik ortamda kolaylıkla uygulanabilmektedir.

• İyileşme sürecine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Endolift uygulama detayları nelerdir?

Endolift hem kadın hem de erkeklere her yaşta uygulanabilmektedir. Her cilt tipi için uygun olup, tek seansta istenilen sonuç alınmaktadır. Lazer Face Lift yöntemi olan Endolift lazer Gıdı bölgesindeki sarkmaların toparlanmasını, çene hattının daha belirgin olmasını, gözaltı deformasyonlarını giderilmesini tek seansta sağlayabilmektedir. Endolift lazer ile ciltte yeni kolajen oluşması tetiklenir, cildin elastikiyet kazanarak daha sıkı ve kaliteli olması sağlanmaktadır.

-10 derecedeki soğuk hava teknolojisi ile yapılan uygulamada, çok az ağrı hissedilebilmektedir.

Uygulama tek seans olarak yapılmakta ve dilerseniz 4-6 ay sonra tekrarlanabilmektedir.

Etkisi 2 ile10 yıla yakın sürmektedir sosyal yaşamı etkilemediğinden, günlük yaşama hemen dönülebilmektedir

İhtiyaç halinde dolgu ve botoks uygulamaları tedaviden sonra yapılabilir.