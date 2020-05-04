"Diyalog TV konusunda iletişime geçilecek"

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün, Diyalog TV’nin TÜRKSAT üzerinden yaptığı yayınların RTÜK kararıyla sonlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olgun Üstün, önümüzdeki günlerde Diyalog TV kararıyla ilgili olarak RTÜK ve TÜRKSAT ile yeniden iletişime geçileceğini ve yeni bir durum değerlendirmesi yapılmasının planlandığını belirtti.

Üstün, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, devlet televizyonu BRTK da dahil olmak üzere KKTC’deki, tüm televizyonların, yayınlarının kendi tercihleri doğrultusunda TÜRKSAT uydusu üzerinden ulaştırıldığını hatırlattı.

“KKTC’de radyo ve televizyonlarla ilgili otorite YYK’dır" diyen Olgun Üstün, “YYK KKTC Anayasasının özüne uygun olarak, basın ve yayın özgürlüğü ilkesi doğrultusunda, lisans ve yayın izni verir, yayın içeriklerini de yayın ilkeleri doğrultusunda denetler. Yayın ilkelerinin ihlalinin saptanması halindeyse yasada belirlenen yaptırımları uygular” ifadesini kullandı.

Üstün, yaptırımların, 39/97 sayılı “Kamu ve özel radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları yasası” müeyyidelerine göre, önce yayıncı kuruluşun yazılı uyarı cezasına, ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde 2 bin TL, aynı ihlalin tekrarlanması halinde de 5 bin TL para cezasına çarptırılmasını öngördüğünü kaydetti.

Üstün, para cezasına neden olan ihlali bir yıl içinde üçüncü defa tekrarlayan kuruluşun, mahkemeye sevk edildiğini, bu noktadan sonra kararı mahkemenin verdiğini vurguladı.

Yasa gereği varsa cezası kapatma değil 2 bin lira

YYK Başkanı Üstün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayıncı kuruluşların kendilerine en uygun ve yakın buldukları TÜRKSAT uydu platformundan yayın aktarabilmeleri için; TÜRKSAT ile aralarında doğrudan ve altyapı donanımına sahip BRTK üzerinden bir sözleşmenin imzalanması da zaruridir.

Bu koşullarda, RTÜK ve TÜRKSAT, bu sözleşmede geçerli olan kuralların ihlalini kendi yasa kuralları içinde saptaması durumunda, RTÜK yasası ve TÜRKSAT ile ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.”

“RTÜK, Sayın Besim Tibuk’un Sayın Hasan Erçakıca ile yapmış olduğu “Dünyaya Bakış” programında saptadığı bazı ifadelerde, Türkiye Cumhurbaşkanına hakaret ve Türkiye’nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne zarar verildiğine yönelik karar aldı" diyen Üstün, “Bunun sonucu olarak da kanalın TÜRKSAT’taki yayınlarının iletimini durdurdu” ifadesini kullandı.

Aynı programın Eylül 2019'da yayınlanan bölümüyle ilgili YYK’nın 29 Kasım 2019’da ‘yasanın 5(10) maddesini ihlal ettiği’ tespiti yaptığını hatırlatan Üstün, “ Kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uyulmadığı için yazılı olarak uyarı yapıldığını aktardı.

Üstün, “Kurulumuz, bu yeni durumu Diyalog TV şu anda yayında olmadığı için (Bu konuda da hukuki görüşe ihtiyaç var) henüz görüşmemiş dolayısı ile yeni bir karar almamıştır. Aynı ihlalin saptanması durumunda, yasa gereği ceza ancak 2 bin TL olacaktır” açıklamasında bulundu.

Olgun Üstün, önümüzdeki günlerde Diyalog TV kararıyla ilgili olarak RTÜK ve TÜRKSAT ile yeniden iletişime geçileceğini ve yeni bir durum değerlendirmesi yapılmasının planlandığını da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 11:21