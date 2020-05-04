Bin 500 liralık destek ödemeleri bugün başlıyor

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak bin 500 TL destek ödemeleri bugün başlıyor. Ödeme listeleri bugün itibari ile bankalara gönderilecek.

Bin 500 TL’lik ücret desteği için 56 bin başvuru yapıldığı belirtilirken, 60 bin çalışana ödeme yapılacağı kaydedildi.

İhtiyat Sandığı Dairesi personeli hafta sonu ek mesai yaparak çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da dün görev yapan personeli ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette Bakan Sucuoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar da eşlik etti.

Bin 500 TL’lik ücret desteği için 56 bin başvuru alındığını belirten Bakan Sucuoğlu, hafta başından itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla görevi başında bulunan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bin 1500 TL ücret desteği başvurularının 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini anımsatan Bakan Sucuoğlu, Bakanlık olarak yaklaşık 60 bin çalışana destek ödemesi yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, 4 Mayıs Pazartesi günü listelerin bankalara gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Çalışma hayatının sürekliliğinin sağlanması ve gerçekten ihtiyaçlı durumda olan çalışanlara destek sağlanması hususunda, KKTC’de ilk kez böyle bir uygulama yapılacağına işaret eden Sucuoğlu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nun doğru şekilde kullanılmasına hassasiyet gösterdiklerini önemle vurguladı.

Fondan ödeme için yaklaşık 90 milyon TL’nin ayrıldığını belirten Sucuoğlu, ödemelerin hafta başından itibaren Cuma gününe kadar tamamlanacağını söyledi.

Başvurular 8 Mayıs’a kadar sürecek

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, bin 500 TL ücret desteğine başvurular 20 Nisan’da başlamıştı. Bin 1500 TL ücret desteği başvuruları 8 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek.