KTÖS eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 4 Mayıs tarihinde genelge ile test yapılmadan okullarda göreve çağrılan yöneticilerin okul çalışanları ile birlikte test yapılıncaya kadar okul mesai saatleri içerisinde okula gitmeyip eylemde olacaklarını duyurdu.

Genel Sekreter Şenel Elcil imzasıyla yapılan açıklamada “hekim örgütlerinin ve bilimsel çevrelerin tüm uyarılarına rağmen alelacele böyle bir açılıma gidilmesinin temel nedeni tamamı ile ekonomik sebeplere bağlı olup, alınan bu karar siyasidir.” denildi.

KTÖS, hükümet kapalı işyerlerine ve emekçilere 1500 TL’yi vermemek için bu kararı ürettiğini savundu.

Açıklamada “Eğitim Bakanlığı’nın okulları açmak istemesinin temel nedeni başta kolej giriş sınavı olmak üzere yarışmacı sınavları yapmak ve açılan işyerlerine giden velilerin çocuklarını okullarda tutmaktır.” ifadesi kullanıldı.

