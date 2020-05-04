RTÜK’ün Diyalog TV kararı kabul edilemez

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK’ün Diyalog TV’ye yönelik kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat “Bu karar demokrasimize yönelik haksız ve yetkisiz bir müdahale olmuştur” dedi.

KKTC’de yayın yapan televizyonların RTÜK’ün değil KKTC Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) yetki alanında olduğuna dikkat çeken Talat, bu hususun ve KKTC’nin ayrı bir devlet olduğunun netleştirilmesinin gerekli ve acil olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 10:53