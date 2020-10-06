‘En büyük destekçimiz’

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir haftayı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den kritik açıklamalar geldi. Aliyev, "Barış sürecinde Türkiye de yer almalı" dedi. Rus haber ajansı RIA’nın “acil” koduyla servis ettiği haberde Aliyev Türkiye’nin de barış sürecine dahil olması gerektiğini söyledi.

Ermenistan'la yaşanan çatışmayla ilgili olarak "Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli. 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor" diyen Aliyev, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'ın meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istediği görüşünü dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar Azerbaycan'a ait. Biz bu savaşın sebebi değiliz, biz topraklarımızı savunuyoruz. Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok. Biz sivillere karşı değil Ermenistan ordusuna karşı savaşıyoruz. Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor. Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin net tavrı çok önemli

Aliyev'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

“Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'Sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Bu birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır. “

Fransa bizden özür dilemeli

“Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı. Bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız.”

Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu

“Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu.”

Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor



“Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var.”

Ermeni lobisi yeni kara propaganda çabalarını yürütüyor

“Ermeni lobisi Azerbaycan'a karşı daima harekette. Bize saldırıyorlar, iftiralar uyduruyorlar. Bu çatışma döneminde Ermeni lobisi yeni kara propaganda çabalarını yürütüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki kez aradı. İddialarla ilgili delil istedim veremedi. Bize çamur attılar, yanlış olduğunu gördüler ama özür dilemediler. Bizde Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var.”

Ermeni halkı ile hiçbir sorunumuz yok

“Bizim Ermeni halkı ile hiçbir sorunumuz yoktur. Ümit ediyorum ki bu işgalci siyasetten sonra halklarımız barışacak.

Babam Haydar Aliyev’in yolundan gideceğim, bu yoldan dönmeyeceğim.”

Ermeni askeri cepheden kaçtı

Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi: “Hadrut’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3’üncü Alayı’na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3’üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı bırakarak savaş alanından kaçtı.”