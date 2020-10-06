Seçmenler nerede oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında seçmenlerin, www.mahkemeler.net ve www.ysk.mahkemeler.net adreslerinden “Nerede Oy Kullanacağım” uygulamasına kimlik numaralarını girerek nerede oy kullanacaklarını öğrenebileceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan verilen bilgiye göre; 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasında sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler www.mahkemeler.net ve www.ysk.mahkemeler.net adreslerinden Nerede Oy Kullanacağım uygulamasını kullanarak, yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Yine sonuç elde edilemediği takdirde, aşağıda verilen telefon numaralarından veya e-mail adreslerinden Yüksek Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kurulları’na ulaşıp bilgi edinilebilir.

e-mail adresleri: ymgenelsekreter@hotmail.com yskgenelsekreter@hotmail.com

Telefon Numaraları:

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32 - 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70 - 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92- 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 10:28