İmzanıza  sahip çıkın

Tel-Sen; hükümeti, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan fiber altyapısı ile ilgili iş birliği protokolüne sahip çıkmaya çağırdı.

Tel-Sen, hükümeti, protokolü iptal kararından vazgeçmeye de çağırarak, “Topluma yapılmaya çalışan yatırımların önünü tıkayanları asla affetmeyeceğiz. Bu uğurda ortaya koyacağımız tavrın bedeli ağır olacaktır” dedi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, Gönyeli Belediyesi ile Telekomünikasyon Dairesi arasında 29 Haziran’da imzalanan iş birliği protokolü kapsamında oluşturulacak altyapı şebekesinin masraflarının tamamen Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacağı ve altyapının Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edileceğini anımsattı.

Protokolün, “Altyapının ada genelinde ve devlet tarafından yapılacağı” iddiası ile iptal edildiğini ifade eden Soysan, bunun inandırıcı olmadığını savundu ve bazı suçlamalar ile eleştirilerde bulundu.



Soysan, ada genelinde bir altyapı oluşturulmasına karşı olmadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:“Öncelikle hükümet, Türkiye’den adamıza gelen ve bölgelere ulaşan su projesi kapsamındaki fiber altyapısını derhal Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine almalıdır. Aynı şekildeKıb-Tek’e ait bulunan fiber altyapı da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine alınmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonar toplumla nerde ne kadar eksik veya fazla bir altyapıya sahip olduğumuz nerelere yatırım yapılması gerekliliği paylaşılmalıdır. Personel alımı, araç ve teçhizat alımı da kaçınılmazdır.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu iş birliğinin arkasında durmalı aksi takdirde istifa edip gitmelidir.”