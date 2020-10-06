KKTC’yi tanıtacağım

Yılmaz YAKAR

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, KKTC’yi öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum etmenin kabul edilebilir olmadığını, en iyi alternatifin ise KKTC olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Arıklı, halkı “federasyon masalı” konusunda uyardığını belirterek, ‘KKTC’yi tanıtma’ ve ‘ambargoları kaldırmanın’ en önemli seçim vaadi olduğunu kaydetti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde anayasal yetkilerini sonuna kadar kullanacağını belirterek, yürütmenin başı olarak istikrarın korunması konusunda Cumhurbaşkanı’na büyük görevler düştüğünü söyledi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Masallarla halka zaman kaybettirilmemeli

Erhan Arıklı,42 yıldır süregelen federasyon masalları ile halkın daha fazla vakit kaybetmesini bir türlü hazmedemediğini belirterek, “Bizden önceki nesil bu masalla uyutuldu. Biz de bu ninni ile uyutulduk. Çocuklarımıza da aynı masalın anlatılmasına izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. KKTC’yi öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ülkenin çeşitli alternatifleri vardır. En iyi alternatif ise KKTC’dir. Ben KKTC’yi tanıtacağımı biliyor ve halkından bir şans istiyorum.” dedi.

“Federasyonu görüşmeyeceğim…”



Defalarca ve en sarih bir şekilde seçilmesi halinde federasyon görüşmeyeceğini söyleyen tek aday olduğunu yineleyen Arıklı şöyle devam etti:“Diğerleri ‘Her şeyi konuşuruz’ diyor ve toplumu yanıltıyorlar. Masada federasyondan başka bir şey yok. Seçilir ve müzakerelere devam edecekseniz federasyondan başka bir şey konuşmayacaksınız demektir. Biz federasyon alternatifini masadan kaldırmak ve yerine başka alternatif koymak için self determinasyon hakkımızı kullanarak bir referandum yapacağımızı ve halka ne istediğini soracağımızı söylüyoruz. Bu halk KKTC’yi istiyorsa Rumlarla artık iki devletli bir çözüm konuşacağımızı BM ve dünya efkari umumiyesine ilan edeceğimizi söylüyoruz. Rumlar ebetteki bizimle iki devletli konfederal bir çözüm konuşmaz. Onları zorlamak için hem KKTC’yi tanıtmak hem de ambargoları yıkmak zorundayız. Türkiye B Planı dediğimiz bu noktaya gelmiş durumda. Bundan faydalanmalıyız.”

“Hükümetin Maraş işini başarabileceğine inanmıyorum”

Hükümetin Maraş konusundaki politikasını eleştiren Arıklı, “Bu hükümetin bu işi başarabileceğine inanmıyorum. İradeleri varsa bu 10 dakikalık bir Bakanlar Kurulu kararına bakar. Bakanlar Kurulunu toplar Maraş’ı askeri bölge olmaktan çıkarır ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) devredersiniz. TMK’da Maraş’a müracaat kabul ettiğini açıklar. Bu kadar basit. Niye işin edebiyatındasınız. Bu iş bu hükümetin çapını aşar. Bunlarda Maraş’ı açacak yürek yok” dedi.

“AB liderleri Rumları şımartıyor”

Öte yandan Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, son AB Liderler zirvesinde alınan Rum yanlısı kararların, Güney Kıbrıs’ı iyice şımarttığını ve bundan sonra yapılması muhtemel toplantıları da torpillediğini söyledi.

AB’nin, Türkiye’yi Güney Kıbrıs ile muhatap olmaya zorlarken, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin de yanında olduğunu belirttiğini hatırlatan Arıklı, “Tarafını böylesine açıkça belirten AB’nin bu noktadan sonra Kıbrıs konusunda yapacağı açıklama ve görüşlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur” dedi.

YDP’den YSK’ye itiraz

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP), karantinada bulunan ya da izolasyon uygulanan kişilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanamayacak olmasına itiraz ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), “karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin” 11.10.2020 tarihinde oy verme alanlarına alınmayacaklarına ilişkin kararına itiraz edildiği belirtildi.