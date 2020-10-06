Analiz sonuçları bekleniyor

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram bonzai ile yakalanan Smart Abeyewe hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının beklendiği belirtildi.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlının bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, aranan şahıslar ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.