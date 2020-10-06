İstikrarsızlık son bulacak

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Propaganda dönemini “Doğrusu Tufan Erhürman”, “Her Alanda Liderlik” sloganlarıyla yürüten ve

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda olacağına inanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, TAK muhabirinin seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Erhürman, kısa süreli hükümetler ve istikrarsızlığın, gerçek sorunlarla mücadele etme ve onları çözme kapasitesini düşürdüğünü belirterek ülkenin orta ve uzun vadeli problemlerinde Cumhurbaşkanlığı’nın etkili bir liderlik yapmasının önemli olduğunu söyledi.

15 aylık Başbakanlık tecrübesinin iç ve dış sorunların çözümünde Cumhurbaşkanlığı’nın etkili liderliğinin önemini gösterdiğini kaydeden Erhürman, ülkenin iç ve dış sorunlarını birbirinden ayırmanın kolay olmadığını, dış sorunların içteki sorunları da ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın öneminin içte ve dıştaki sorunlarla ve konjonktürel olarak arttığını kaydederek, halka, bu vizyona inanarak, bu vizyonu hayata geçirebileceğini düşündükleri lider kimse ona oy vermeleri çağrısı yaptı.

Erhürman, Coronavirüs pandemisi kısıtlamalarıyla boyut değiştiren propaganda sürecinde yaptıklarını, seçilmesi halinde önceliklerinin neler olacağını, Kıbrıs sorununa bakışını, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bugüne kadar alışık olunandan farklı bir süreç geçirildiğine işaret eden Erhürman, “Bugüne kadar hep mitingler, kahve ve kitle toplantıları belirleyici oluyordu. Bu dönemde bunları yapmak artık mümkün değil. Daha çok küçük gruplarla açık hava ortamlarında bir araya gelme gibi yüz yüze çalışmalar sürdürüyoruz. Onun dışında da televizyon ve sosyal medya kullanımı daha arttı, mecburen o mecralara geçiyoruz” dedi.

Erhürman, zaman sıkıntısı yaratsa ve çok sayıda insanla bir araya gelmeyi engellese de, bire bir iletişim olanağını ve halkın sorularını ve sorunlarını dinlemeye daha çok fırsat vermesi nedeniyle bu yöntemin avantajları da olduğu görüşünde.

“Cumhurbaşkanı etkili liderlik yapmazsa”



Erhürman konuşmasının devamında şunları aktardı, “Bir de tabii içerde Başbakanlık tecrübesi bir kez daha bana pratik olarak gösterdi ki bu ülkenin orta ve uzun vadeli problemlerinde Cumhurbaşkanlığı gerçekten etkili bir liderlik yapmazsa bunları çözmemiz hiç de kolay olmayacak. Çünkü kısa süreli hükümetler ve istikrasızlık, aslında gerçek sorunlarımızla mücadele etme ve onlara çözüm üretme kapasitemizi düşürüyor.O yüzden hem dışarıda hem içerde liderlik edilmesi gerektiğini net şekilde görmek ve esas iş yapılacak makam olarak 5 yıllık istikrarlı görev süresine sahip Cumhurbaşkanlığı'nın önemini bir kez daha idrak etmek, beni bu göreve adaylığa sevk eden temel etkenlerdir.”

“Mesele 19 Ekim’de”

CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, iki turda tamamlanacağı öngörüsünde bulunduğu seçimin ardından “esas mesele 19 Ekim’de” dediği pandeminin etkisiyle devasa hal alan ve daha çok görünür olan ekonomideki, istihdamdaki, sağlıktaki, eğitimdeki, ulaştırmadaki sorunları vurguladı.

Bir yandan da Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve “Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranılan” hidrokarbon konusunun birleştiği noktada 19 Ekim’in kendisi için çok hareketli bir gün olacağını ifade eden Erhürman, aynı anda üç alanda birden hızla çalışmaya başlayacağını söyledi.

“Masadaki formül federasyon”

Tufan Erhürman, masada bulunan formülün federasyon olduğunu ifade ederek, “Onun dışındaki formüllerden bahseden adaylar var ama ben hep çağrı yapıyorum, o adaylar o formüllerin nasıl gerçekleştirileceğini de anlatmak durumunda diye düşünüyorum” dedi.

“Konfederasyon” ve “AB altında iki ayrı devlet” formüllerinin gerçekleşebilme koşullarının BM Güvenlik Konseyi kararlarının değişmesini gerektirdiğini vurgulayan Erhürman, “konseydeki 5 daimi üyenin kararın değişmesinde hemfikir olması yanında hem Rum lider Anastasiadis'in hem de AB üyesi her bir devletin tek tek KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu beyan etmesi” gerektiğini, konjonktürel olarak böyle bir uluslararası ilişkiler ortamının bulunmadığını ifade etti.

"Maraş uluslararası hukuka uygun açılmalı”

Tufan Erhürman, “Kapalı Maraş” konusundaki görüşlerini açıklarken, hükümetin envanter çalışması başlattığını açıkladığını ama tam olarak ima edilenin ne olduğunu açıklamadığını belirterek bunu görme ihtiyacı duydukların söyledi.

Maraş konusundaki görüşlerinin net olduğunu ifade eden Erhürman, “Biz Maraş'ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasını istiyoruz ve müzakereler başladı -başlamadı tartışmasından bağımsız olarak bunu hayata geçireceğiz. Uluslararası hukuk derken bunu Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yapmaktır” şeklinde konuştu.

“Mesele diyalog becerisi”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hükümetle ilişkileri konusunda Erhürman, hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın farklı partilerden olmasının işbirliğini zorlaştırdığı, başkanlık sistemi olsaydı bunun daha kolay olacağı düşüncesini ifade edenler bulunduğunu, kendisinin ise “başkanlık sistemi olsaydı bile cumhurbaşkanı başka partiden, meclis çoğunluğu başka partiden olduğunda sıkıntı çıkma potansiyeli var” dedi.