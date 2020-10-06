Öncelik güvenli aşı

Avrupa Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, Delphi Ekonomi Forumu’yla işbirliği halinde sivil toplum örgütü Oxygono tarafından internet aracılığıyla düzenlenen 1. Kıbrıs Forumu’nda yaptığı konuşmada, COVID-19 salgının ciddi etkilerinden ve getirdiği fırsatlardan söz etti.

Komiser Kyriakides, “Krizden çıkış değişiklik fırsatıyla gelecek. Bu yılın sonunda Komisyon AB4 Sağlık programında bir Avrupa Birliği Sağlık için öneriler getirecek” şeklinde konuştu ve şöyle dedi:

“Bu, salgınları ve sağlığı tehdit eden şeyleri hafifletmede ve hazırlanmada Avrupa Hastalıkların Önlenmesi, Kontrolü Merkezi’ne ve Avrupa Tıp Ajansı’na büyük görevler vermeyi içermektedir. Komisyon ayrıca yılsonuna kadar Avrupa Kanseri Yenma Planı ve yeni Ecza Stratejisi’ni ortaya koyacak.”

Komisyon’un COVID-19’a karşı güvenli, etkili ve evrensel erişilebilir bir aşı elde etme çabalarına da değinen Kyriakides, Avrupa Birliği’nin aşı stratejisinin, Avrupa’nın başarı şansı azamiye çıkararak kaynaklarını bir yerde toplamayı, Avrupa Komisyonu’nu aşı imalatçılarıyla Avrupa Birliği ülkeleri adına, İleri Satın Alma Anlaşmalarını görüşebilecek hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Stratejinin üye ülkelere ayrılmış dozları, dünyadaki düşük ve orta gelirli ülkelere yardım etmeye de olanak sağladığını ifade eden Komiser şöyle devam etti:

“Yaz boyunca önemli ilerlemeler sağladık. İlk ileri satın alma anlaşması AstraZeneca, ikincisi Sanofi ile imzalandı. Diğer 4 şirketle de görüşmelerimizi tamamladık. Amacımız, güvenli ve etkili bir aşı bulma değişikliğini artırarak portföyümüzü çeşitlendirmektir.

Komisyon kriz süresince hükümetleri, ilgili tarafları ve ecza sanayini bir araya getirerek üye ülkelerin virüse cevap vermesine hazırlanmasını sağlamıştır. Avrupa Sağlık Bakanlar öncelikleri görüşmek ve görüş alışverişinde bulunmak için düzenli olarak toplanmışlardır.



Başından beri koordineli risk yönetimi tedbirleri için bilimsel kılavuzlar geliştirmek için epidemiyolojistlerde oluşan bir Avrupa ekibi oluşturduk. Avrupa genelinde koordineli bir mücadele sağlamak, COVID-19 için yeni tedaviler üzerinde çalışmayı hızlandırmak için Avrupa Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Tıp Ajansı ile yakın çalışmalar yaptık.”‘Yeşil Yol’

Komiser, Avrupa Birliği’nin kapanmadan sonra malların akışının devam etmesi ve ticari ortak olmayan Avrupalılarla ihracat yasaklarını halletmek ve hayati ilaçların sürekli tedariklerini sağlamak için bir ‘yeşil yol’ kurduğunu, üye ülkelerin kişisel koruyucu donanım, solunum cihazı ve laboratuvar tedarikleri -ve yakında yoğun bakım ilaçları – için ortak tedarik girişimleri başlattığını anlattı.

Acil Destek Enstrümanıyla Komisyon’un sağlık çalışanlarına milyonlarca maske gönderdiğini, 30.000 Remdesivir tedavisi yapıldığını belirtti ve şöyle konuştu:

“Bunlar Kıbrıs dâhil eşit erişim ve mevcudu sağlamak için Avrupa genelinde oranlı şekilde dağıtıldı.

Acil Destek Enstrümanı ayrıca tıbbi malzemelerin, hastaların ve tip ekiplerinin ulaşımına, yoğun bakım uzmanlarının, üye ülkelerin test altyapısını desteklemek için personel eğitimine de olanak sağladı.

Avrupa Birliği ayrıca Üye Ülkelerin krize bağlı işsizliği azaltmada desteklemek için yeni bir enstrümanı -SURE - daha onayladı. Bu yolla Kıbrıs kısa dönem çalışma planlarını ve krizin sosyal ekonomik etkilerini azaltmak için tedbirleri finanse etmek için borç olarak 497 milyon avro alacak.”