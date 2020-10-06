‘Yuvalandılar’

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Başbakan Tatar ‘bazı yabancı istihbarat örgütlerinin’ seçim öncesinde KKTC’deki faaliyetlerine dikkat çekti

‘Yuvalandılar’
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Başbakan Ersin Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıklarının saptandığını belirtti.

Başbakan Tatar, devletin gelişmeleri yakından izlediğini, hiçbir istihbarat örgütü ve işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacağını, gereken tüm yasal adımların mutlaka atılacağını vurguladı.
Başbakanlık açıklaması şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pazar günü önemli bir seçime giderken ülkemize, halkımıza dönük dış kaynaklı oyunların devam ettirilmekte olduğu görülmektedir.

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Bu bağlamda, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıkları devletimizce saptanmış durumdadır.
Bazı dış kaynaklı istihbarat örgütleri ülkemizde yuvalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik heyetlerini profesyonel çalışmalarla uzaklardan görüntülüyorlar, bazı sivil kişileri Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olarak gösteriyor ve yaptırdıkları çarpıtma haberlerle emellerine ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu mihraklar önce seçimleri manipüle etmek için bu amaçla kurulmuş olan internet gazetelerini kullanıyorlar ardından da bu gazeteler üzerinden halkın geneline ürettikleri yalanları yayıyorlar.
Devletimiz gelişmeleri yakından izlemektedir ve hiçbir istihbarat örgütü ile işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacaktır. Şu bilinsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak beni, Bakanlarımızı takip edip gizlice fotoğraflayanlar Kuzey Kıbrıs Türk halkının iradesine aynı zamanda bireysel özgürlüğümüze müdahale etmektedir. Halkımız rahat olsun. İzahı olmayan hiçbir toplantı ve görüşme ne benim ne de Bakanlarım tarafından yapılmamıştır, yapılmayacaktır da…” 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Özlem özöğmen
Özlem özöğmen - 3 saat Önce

Helal olsun başkan Maraşı on ayak oldunuz sayın Erdoğan la amaaa, bu maraşi Müge boyacı s. denktaş ve tosuncuk oğlu aman talan ındıre gandı yapmasınlarda.

xyz
xyz - 1 saat Önce

bu is soyle yurur yabanci istihbat orgutleri ve yerel isbirlikcileri bunlar bati tarihindekihala devam eden somurgeciligi gormezden gelir bati zenginliginin ardindaki amerika afrika asya vs kitalardaki katliamlari eziyetleri toplama kamplarinda can verip collere surulenleri umursamaz ingiliz ab rus vs ordularinin burada ne halt ettigini gormez bu ulkelerin bo...unu altin zannederler utanmadan Turkun yasadigi yerleri korumak icin savasanlari isgal ordusu olarak adlandirip zmaninda gariban kibristurku cobana cukulata getiren para babasi palilaryayi yuceltip nicin biz coban asci amele idik de bunlar patrondu diye dusunmez bunu da yeni duzen diye isbirlikci edalariyla millete kakalamaya calisirlar bu zati muhteremlerin azarbaycanda karabagda bosnada suriy ve irakta turkmenlere yapilanlar konusunda agizlarini actigini duymadik tabi ki ise kilise zangoclugu ile baslayip piskoposluktan emekli olma yalayip yutma hedefi varsa bunlar normal geliyordur ancak son sozu bu cografyada arap kurt rus palikarya ab abd nin koyamayacagini hala anlamamis olabilirler

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