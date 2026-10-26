Avrupa ayakta

Avrupa’nın birçok ülkesinde artan hayat pahalılığı, yükselen konut fiyatları ve barınma sorunlarına yönelik tepkiler sokaklara taşındı.

Portekiz’de konut krizini protesto eden göstericilerin kampları polis müdahalesiyle dağıtılırken, Fransa, İtalya ve İspanya’da halk ve öğrenciler hayat pahalılığına karşı eylemlerini sürdürüyor. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Fransa’da gösteriler hafta sonuyla birlikte yeniden alevlenirken, İspanya ve İtalya’da da eylemcilerle polis arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Portekiz’de artan konut fiyatları ve barınma krizine karşı düzenlenen protestolara polis müdahale etti. Başkent Lizbon ile Porto’da sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınırken, 8’i gösterici, 3’ü polis olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Portekiz polisi, kent merkezlerinde eylemciler tarafından kurulan kampları dağıtırken, protestolar kapsamında oluşturulan 171 yapının da yıkıldığı bildirildi. Gözaltına alınanların 25’inin Lizbon’da, 6’sının ise Porto’da olduğu belirtildi. Eylemci gruplar ise gözaltı sayısının 37 olduğunu öne sürdü.

Konut krizi protestoları büyüyor

Portekiz’deki eylemler, konut fiyatlarının yükselmesi ve barınma sorunlarının derinleşmesine yönelik tepkilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Göstericiler, hükümeti konut krizine karşı yeterli adım atmamakla ve tahliyeleri kolaylaştıracak kira düzenlemelerini gündeme getirmekle suçluyor.

Eylemcilerin kamusal alanlara kurduğu çadırlar daha önce de çeşitli müdahalelerle kaldırılmış, kampların hukuka uygunluğu konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

İspanya’daki protestolarla bağlantılı

Portekiz’deki gösteriler, İspanya’da konut krizi nedeniyle düzenlenen protestoların ardından gündeme geldi. İspanya’da uzun yıllar kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın durumu, barınma hakkı tartışmalarının sembollerinden biri hâline gelmişti.

Abascal’ın kira artışlarını karşılayamadığı için evinden çıkarılmasının ardından başlayan protestolar ülke geneline yayılmış, Madrid’deki Sol Meydanı’nda da çadırlar kurulmuştu. Protestoların sembol isimlerinden Abascal’ın daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya ve Portekiz’deki gelişmeler, yükselen konut maliyetleri, kiracıların yaşadığı sorunlar ve barınma hakkı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Gösteriler sürüyor

Bu arada, Fransa başta olmak üzere İtalya ve İspanya'da da halk ve öğrenciler hayat pahalılığına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edilmesi ve olaylara müdahale edecek kolluk gücü sayısının artırılması gibi birçok güvenlik önleminin alındığı Fransa'da hafta sonunun gelmesiyle birlikte gösteriler yeniden alevlendi.

Olaylar sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. İspanya ve İtalya'da da eylemcilerle polis birbirine girdi.