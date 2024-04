Gazze’de gözyaşı dinmiyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 175 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 886 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 38 sivilin yaşamını yitirdiğini, 71 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Öte yandan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, hükümete İsrail'e silah satışı konusunda aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak, "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim" diye konuştu. Lammy, Sky News'te katıldığı bir programda İsrail'in Gazze saldırıları ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarının üzerinden 6 ay geçtiğini kaydeden Lammy, "Müslüman da olsa Yahudi de olsa can kaybı, can kaybıdır. Çok fazla insan öldü. Şu an 33 bin ve çoğu kadın ve çocuk. Yüksek mahkemede kıdemli hakimlerin (Gazze'de) uluslararası hukukun ihlal edilme riski olduğunu söylemesi bence çok ciddi. Ben de uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim" dedi. Lammy, Dışişleri Bakanı David Cameron'a İsrail'e silah satışıyla ilgili aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak. "Bu toplumumuz için çok önemli çünkü bu eylemlerde suç ortağı olabiliriz" diye konuştu.

Netanyahu ateşkes şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Netanyahu, "bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi'nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi. Esir takasına ilişkin anlaşmayı İsrail'in değil Hamas'ın engellediğini iddia eden Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirler geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi. Netanyahu, ayrıca 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen "Hamas, Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki milisler gibi vekil güçlerin arkasında İran'ın olduğunu" bütün dünyanın gördüğünü ifade etti.