Kuzuya var da bize yok mu

Serdar ŞENGÜL

Domatesin kilosu açık pazarda 60 liraya, marketlerde ise 80 liraya yükseldi.

Bu durumu ilaç ve gübre zammına bağlayan üreticiler; ‘hükümetin ‘kuzu başına 800 lira teşvik verirken, kendilerini düşünmemesinden’ yakınıyor.

Diyalog’a konuşan Geçitköy’deki sebze üreticisi Bayram Avcı “hükümet bize de teşvik verirse, domatesin fiyatı 20 liraya düşer” dedi.

Avcı, halkın etten daha çok domates tükettiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok sayıda aile evine ayda bir kez kuzu eti alamıyor. Ama domatesi her gün sofrasında kullanıyor. Salatada, yemeklerde domates kullanılıyor. Hal böyle iken kuzuya teşvik veren hükümet bize de vermeli. Biz üvey evlat mıyız?.”

Üretim masraflarının arttığına dikkat çeken Bayram Avcı “su, elektrik, gübre, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Bir de marketler bizden aldıkları ürünlere yüksek kar koyuyor ve olan vatandaşa oluyor” dedi.

Maliyetler arttı, fiyatlar yükseldi

Merkez Lefkoşa’da tezgah açan esnaf İsmail Altan da, geçtiğimiz yıllarda bayrama bir-iki gün kala vatandaşı pazara gelerek, yüklü alışveriş yaptığını ancak bu bayram piyasanın oldukça durgun olduğunu söyledi. Altan, “Bu bayram piyasada hareket yok, maliyetlerimiz kat ve kat artmış durumda bunu tezgaha yansıtınca da vatandaş istediğini alamıyor. Bu sistem ne yazık ki bu şekilde biz de vatandaş da memnun değil” dedi.

Bayram sevincimiz söndü

Esnaf Yusuf Ağdal ise sönük bir bayram üzeri geçirdiklerini söyledi. Ağdal, “Maliyetler arttığı için ürünleri ucuza satamıyoruz. Böyle olunca da vatandaş istediğini alamıyor. Bayram sevincimiz yarım kaldı. Kimsede heyecan ve sevinç kalmadı” şeklinde konuştu. Esnaf Mustafa Bayur da az kar oranı koyarak, ürün satmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bayur, vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade ederek, mümkün olduğunca fiyatları yükseltmemeye çalıştıklarını kaydetti. Konfeksiyon ürünü satıcı Fatih Gülsav ise tezgâha yanaşan olmadığını, malların ellerinde kaldığını belirtti. Gülsav, “Satışlarımız azaldı herkes istediğini alamıyor hal böyle olunca ürünler elimizde kalıyor” dedi.

İndirim de işe yaramadı

Esnaf İpek Aku da bayram nedeniyle büyük bir indirime yaptığını ancak satışların istediği gibi gitmediğini dile getirdi. Aku, “Yüzde 50 indirime gittiğim halde insanlarımız bayramlık kıyafet dahi almak istemiyor. Keza çocuklarına da kıyafet alamıyor, bu bayramı buruk geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Pazara alışverişe gelen Ertem Demir, fiyatların yüksek oluşundan dolayı istediklerini alamadıklarını söyledi.

Bu arada Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Fasulye: 150 TL

Erik 100 gram: 100 TL

Çilek: 100 TL

Biber: 100-90 TL

Bezelye: 80 TL

Domates: 65- 80 TL

Bakla: 30 TL

Patlıcan: 30 TL

Patates: 28 TL

Kabak: 20 TL