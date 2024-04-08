‘Mezar taşı olabilir’

Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu Rum Başkanlık seçimini kaybetmesinden bir yıl sonra sessizliğini bozarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, Maria Angela Holguin’in atanmasıyla açılan “fırsat penceresinin, Kıbrıs sorununun mezar taşı olabileceği” uyarısında bulundu.

Neofitu Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide çok güvenilir uluslararası diplomatik çevrelerle yaptığı temaslardan, Holguin’in 6-7 ayı geçmeyecek sınırlı bir görev süresi olduğu sonucunu çıkardığını belirterek “cesaret ve kararlılıkla hareket etmezsek, uluslararası ve jeopolitik konjonktür açısından elverişli görünen bu fırsat penceresi, kesin şekilde kapanacak.” dedi.

Böyle bir durumda Kıbrıs sorununun üzerine “mezar taşı konulacağı” görüşünü ortaya koyan Neofitu “Biz de daha ne olduğunu anlamadan kendimizi, sahte devletin neredeyse otomatikman yükselmesi ile karşı karşıya bulacağız.” ifadesini kullandı. KKTC’deki rejimin “acknowledgement” (kabulünün), Rumların “milli yıkılışının başlangıcı olacağı” uyarısında bulundu.

Averof Neofitu buna gerekçe olarak Türkiye’nin yalnız KKTC ile yetinmeyeceğini, demografik değişim ve sığınmacılar aracılığıyla Güney Kıbrıs’ı da ele geçireceğini, Rumlar olarak “kendi vatanlarında azınlık durumuna düşeceklerini, bunun büyük bir tehlike olduğunu” savundu.

Birçok yabancı diplomatın da katıldığı olası senaryonun, Rum tarafı olarak derhal ve kararlılıkla harekete geçmemeleri halinde, birkaç ay sonra Holguin’in iki tarafın (görüşleri) arasındaki uçurumu kaydetmesinin, Genel Sekreter Guterres’in de Kıbrıs sorunu ile ilgili yetkisini Güvenlik Konseyi’ne iade etmesinin kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çeken Neofitu “o zaman da yeni bir başlangıç yerine sonun başlangıcını yaşayacağız.” dedi.