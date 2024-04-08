Serdarlı şenlendi

Serdarlı Sestaları 9. Bahar Şenliği düzenlendi. Şenlik, dün gün boyu sürdü.

Şenlik kapsamında “Geç-Ser Belediyesi El Emeği, Üretim, Tasarım Atölyeleri Sergisi” de açıldı.

Köy meydanında yer alan şenlik açılışına Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenlikte, stantlar açıldı, oyunlar oynandı, konserler verildi.

Halkın ve çocukların bir araya geldiği, eğlendiği şenlikte konuşan Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasap, kültürü geleceğe taşımaya verdikleri öneme işaret ederek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

Serginin de yer aldığı şenlikte, güzel bir gün geçireceklerini söyleyen Kasap, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Serdarlı Kültür Derneği, muhtarlık ve belediye çalışanlarını kutladı.

Başbakan Ünal Üstel de, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Kıbrıs Türk kültürünün, Serdarlıya özel kültürün geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen şenliğin önemine vurgu yaptı.

Serdarlılıları tebrik eden ve kültürün özelde bölgeye, KKTC’ye genelde dünyaya tanıtan bu etkinliklerin önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak her etkinliği desteklediklerini ve her zaman katıldıklarını, vatandaşlarla bir araya geldikleri söyledi.

Üstel, bu vesile ile vatandaşların isteklerini de dinlediklerini belirterek, halkın refahını artırmak amacıyla çalıştıklarını, radikal kararlar aldıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, festivallerin kültürün yaşatılması aşısından taşıdığı öneme işaret ederek, kültürü örf adetleri olmayan toplumların olamayacağını vurguladı.

Töre, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutladı ve güzel bir gün diledi.

Şenlik, konuşmaların ardından halk dansları gösterisi sunuldu.

