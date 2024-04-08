'Narh' kararı işe yaramadı

Suna ERDEN

Hükümetin kuzu başına 800 lira teşvik verme kararının ardından et fiyatının tavan 550 lira olarak belirlenmesi ve Türk kasapların bu kararı boykot etmesi nedeniyle, alıcılar güneye kaydı. Rum kasaplar, özellikle son bir hafta içinde kuzu eti satışlarında patlama yaşandığını belirterek “Türk müşteriler sayesinde bir ayda sattığımız miktarı bir haftada tükettik” diyor.

Özellikle Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısına yakın olan Messios süpermarketin kasap bölümünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu bölümde ikisi Kıbrıslı Türk olmak üzere 3 kasap görevlendiren market sahibi, kuzu etinin kilosunu 10 Euro 95 Cent’e, dana kıymasını da 7 Euro 95 Cent’e satıyor. Kuzeydeki kasapların büyük bir çoğunluğu kuzu eti satışını durdururken, bir kısmı da 550 liranın üzerine ‘hizmet bedeli’ talep ediyor.

Bazı kasaplar hizmet bedeli alıyor

Hizmet bedeli uygulamasına geçen işletmeler 100 lira fiyat belirlerken, böylelikle kuzu eti narh uygulamasından önceki tutara satılıyor.

Kasaplar 100 lira olarak belirledikleri hizmet bedelinin gerekçelerini; “mezbaha, stopaj, belediye, sağlık, iş yeri çalıştırma, elektrik, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, yüzde 5 pos cihazı, personel, nakliye ambalaj ve gelir vergisi giderleri olarak gösterirken, bazıları da reyonlarından kuzu etini kaldırdı.

Cezadan kaçma yolu da buldular

Bu arada kuzu etinin denetime tabi olması nedeniyle, ceza almaktan korkan kasaplar, hizmet bedelini et fiyatına yansıtmayıp, ayrı bir barkotla talep ediyor.

Kuzu eti satışını durduranlar ise boş reyona “kuzu eti 550 TL” yazarak, kurala uymuş gibi gösteriyor.

Vatandaş umduğunu bulamadı

Narh uygulamasına rağmen umduğunu bulamayan vatandaşlar, yine soluğu güneyde aldı. Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine yoğun geçişler olurken, kimisi güneyde bayramlık alışverişini yaptı, kimisi de Metehan Sınır Kapısına yakın olan Messios süpermarketin kasap bölümünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Karar neydi?

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği arasında “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü’ imzalanmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren protokolde kasaplara kuzu başına 800 TL teşvik verileceği, kuzu etinde ise tavan fiyatın 550 TL olacağı belirtilmişti.

Narh kararına uymayanlara ise ceza-i yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

Ancak birçok kasap bunun sürdürülebilir bir yöntem olmadığını ve kendilerini zarara soktuğunu iddia etmişti.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024, 09:56