Beğeniyle izlendi

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde İBT’nin sahneye koyduğu Tehlikeli Saplantı ile başlayan Tiyatro Günleri, devam ediyor. Önceki akşam tiyatro günlerinin ikinci oyunuyla sahne Deliler İnteraktif Doğaçlama Oyunu ile Deliler/İstanbul ekibinin oldu. Ya dediler haklıysa diyerek interaktif doğaçlama türünde 2 perdelik oyunu sahneye taşıyan ekip, izleyenleri de oyuna dahil etti. Kahkahası bol oyun, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Büyük ilgi gören Tiyatro Günleri’nin ikincisinde Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıyacağı oyunlar da tiyatro severlerle buluşacak. 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günlerinde, tiyatro sahnesine isimlerini altın harflerle yazdıran Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’la söyleşi de yer alacak.