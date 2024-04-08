Önemli  başlıklar  ele alınıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi’nin I. dönem 4. hafta programı tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, Hikmet Eren, Özdemir Tokel, Prof. Dr. Mehmet Ağa ve Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un verdiği derslerle tamamlanan Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin I. dönem 4. hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin 4. hafta dersleri şu konulardaki derslerle tamamlandı:

“Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak için yürüttüğü çalışmalarla TÜRKSOY 20. Yıl Onur Madalyası, Dünya Türk Genç Yazarlar Birliği Türk Dünyası Hizmet Ödülü, Türkiye-Kazakistan 20. Yıl Dostluk Nişanı gibi pek çok ödüle laik görülmüş, Avrasya Ekonomik İlişkiler kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Hikmet Eren’in ‘Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’, Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı, BRT Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Tokel’in ‘KKTC’ye UBP İktidarlarında Kazandırılan Büyük Projeler ile Hedeflenen Yeni Projeler’, UKÜ’de Ekonomi, Finans ve Teknoloji Uygulamalı Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmış, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Ekonomi Ana Bilim Dalı Başkanı ve KKTC Başbakanlık Reel Sektör Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ağa’nın ‘UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler’ ve TÜRKSAV 19. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, YDÜ Bilimsel Araştırma Ödülü, Uluslararası Bilimsel Gelişim Konseyi ve Uluslararası Bilim Akademisi, Pavlov Onur Nişanı gibi pek çok ödüle layık görülmüş, YÖDAK başkanlığı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına Su Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş, YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı ve Enerji, Çevre ve Su Araştırma Merkezi (ENÇESU) yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un ‘Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri’.”

Yaycı, Eraslan, Han ve Savaşan ders verecek

UBP Siyaset Akademisi’nin 5. Hafta dersleri 20 Nisan Cumartesi başlayacak. Dersler, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi”, Prof. Dr. Levent Eraslan’ın “Dijital Politik Propaganda”, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın “Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi” ve Dr. Ahmet Savaşan’ın “KKTC’nin Uluslararası İmajında Doğru Bilinen Yanlışlar ve UBP’nin Turizm Bağlamında Yarattığı İstihdam Olanakları” konusunda vereceği derslerle devam edecek.