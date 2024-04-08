‘Kapatırız’

Başbakan Ünal Üstel, 550 liranın üzerinde kuzu eti satışı yapan kasaplara önce uyarı vereceklerini, kurala uymamaya devam ederlerse kapatmaya kadar gideceklerini söyledi. Üstel, hükümetin özellikle tarım, hayvancılık alanına her türlü desteği verdiklerini, ödemeleri düzenli yaptıklarını söyledi. Üstel, hayvancılık örgütleri ile protokoller imzalayıp, ete 550 TL tavan fiyat koyduklarını ancak bazı kasapların bunu suistimal ettiğini belirterek, vatandaşlardan fiyatlara dikkat etmelerini ve yüksek fiyatlı kasapları Ekonomi Bakanlığına iletmelerini istedi. İlk tespitte uyarı diğer tespitlerde kapatmaya kadar karar alma kararlılıkları olduğunu ifade eden Üstel, amacın vatandaşların ete ulaşımını kolaylaştırmak ve hayvancılığı da korumak olduğunu söyledi.

