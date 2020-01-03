Birinci tur 12 Nisan’da 

Çiğdem AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliğiyle ilgili kararlar ürettiğini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan 2020 tarihinde yapılmasını, olası ikinci tur seçimin ise 19 Nisan 2020’de olmasını kararlaştırdı.

Anayasa değişikliği ile ilgili Bakanlar Kuruluna Yüksek Mahkeme Başkanlığı tarafından hazır metin gönderildiğini belirten Taçoy, “Biz Bakanlar Kurulunda onayladık Meclise sevk ediyoruz. Burada hedef Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Anayasa değişiklik referandumunun yapılmasıdır” dedi.

Taçoy, Anayasa değişikliğinin yargıçların görev süreleriyle ilgili olduğunu kaydetti.

Kimler aday olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilk adaylık açıklamasını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. CTP genişletilmiş parti meclisi, oybirliği ile Erhürman’ı aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeniden ‘Bağımsız aday’ olarak seçime katılması beklenirken, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın adaylığına da kesin gözle bakılıyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP eski başkanı Serdar Denktaş’ın adaylıkları henüz netleşmezken, tüm seçimlere katılma rekoru kıran Arif Salih Kırdağ’ın Nisan seçimlerinde yeniden aday olacağı da kesinleşti.