Araç ruhsatları  sistemi değişiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eski sistem araç ruhsatları yerine, bilgileri bilgisayar ortamında girilen, tasarımı yenilenmiş araç ruhsatları kullanılmaya başlanacak. Yeni araç ruhsatları, bir süre daha kağıt baskılı verilmeye devam edildikten sonra AB standardına uygun plastik baskıya geçilecek.

Harçlar internetten ödenebilecek

Öte yandan araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.

Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri rica edildi.