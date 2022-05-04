Gıda fiyatları artacak

Hindistan ve Pakistan sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızla artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediğini aktardı.

Dünyanın en büyük ikinci buğday, pirinç, meyve, sebze ve şeker kamışı üreticisi olan Hindistan'daki sıcak hava dalgası ve kuraklığın hasadı da düşürmesi bekleniyor.

Bu, halihazırda Ukrayna savaşı yüzünden artmış küresel gıda fiyatlarının daha da fazla yükselmesine yol açabilir.

India Times gazetesinin aktardığına göre Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş eyaletlerindeki buğday hasadında yüzde 10-35 arası azalma görülüyor.

Ülkenin geri kalanında ise çiftçilerin aşırı sıcaklar nedeniyle tarlalarda çalışamadığı aktarılıyor.

En sıcak dördüncü nisan

Hindistan'da sıcak hava dalgaları mayıs ve haziran aylarında yaygın olarak görülse de bu yıl mart ayındaki ortalama sıcaklıklar son 122 yılın Mart rekorunu kırdı ve ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerinde havalar o tarihten beri serinlemedi.

Bu bölgeler aynı zamanda Hindistan'ın en fazla buğday üreten bölgeleri.

Nisan ayı da son 122 yılın en sıcak dördüncü nisanı oldu ve hava sıcaklığı ortalaması 35,05'e ulaştı.

2000'li yılların en ölümcül sıcak hava dalgası ise 2015'te gerçekleşmiş, en az 2 bin 81 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD merkezli iklim bilimi ve analizi kuruluşu Berkeley Earth'ten Dr. Robert Rohde, bu yılki dalganın en yıkıcı yönünün sıcaklık rekorlarının kırılması değil sıcaklığın uzunluğu olduğuna, ülkedeki günlük ortalama sıcaklıkların yaklaşık altı haftadır tarihsel ortalamanın çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor.

Sıcak hava yangınlara da yol açtı. Hindistan'ın kuzeybatısındaki komşusu Pakistan'da da benzer bir hava durumu var.

Meteorologlar, bölgede yaşanan aşırı sıcakların "ısı kubbesi" denen hava olayından kaynaklandığını aktarıyor.

Isı kubbesinde yüksek basınç belli bir bölgenin üzerinde uzun süre kalarak oradaki sıcak havayı, bir tencerenin üzerindeki kapak gibi hapsediyor.

Hindistan’ın buğday ihracatı üç katına kadar arttı

Kuraklık etkilerini göstermeden önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Ukrayna ve Rusya'nın savaşması nedeniyle artan gıda fiyatlarına yanıt olarak "Dünyayı besleyebiliriz" demişti.

Hindistan'daki buğday üretimi bu yıldan önce beş yıl üst üste artış göstermişti.

Fakat gıda üretiminin iklim nedeniyle sekteye uğraması, Modi'nin bu planlarını etkileyebilir.

Reuters'a göre Hindistan'ın buğday ihracatı 7,85 milyon tonla 2021-2922 mali yılında bir önceki yılın 2,75 katına çıkmıştı.

Ajans, hükümetin sıcak hava dalgası başlamadan önce bu yıl için ihracat hedefini 12 milyon tona çıkardığını fakat bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu aktarıyor.

