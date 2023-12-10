Hamas’ı yeniden güçlendirir

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Birleşik Arap Emirlikleri ve 90 ülke tarafından sunulan ve Gazze’de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, “Maalesef önerilerimizin neredeyse tamamı göz ardı edildi. Ve bu aceleye getirilmiş sürecin sonucu, gerçeklikten kopuk, ibreyi somut bir şekilde ileriye doğru hareket ettirmeyen dengesiz bir karar tasarısı oldu. Bu nedenle maalesef destekleyemedik” dedi.

Büyükelçi Robert Wood açıklamasında ayrıca karar metninde Hamas ve 7 Ekim olaylarıyla ilgili ‘kınama’ dilinin kullanılmadığını belirterek karardaki ateşkes çağrısını “Belki de en gerçek dışı olanı, bu kararın koşulsuz ateşkes çağrısını içermesidir” sözleriyle eleştirdi. Woods, Gazze’de ateşkesin Hamas’ın yeniden güçlendireceğini ileri sürdü.

DHA'nın aktardığına göre Rusya, Çin, Fransa, Japonya, Arnavutluk, BAE, Brezilya, Ekvador, Gabon, Gana, İsviçre, Malta ve Mozambik’in ‘evet’ oyu verdiği, İngiltere’nin çekimser kaldığı karar tasarısı, ABD’nin oyuyla veto edilerek BMGK tarafından benimsenmedi.

Mansour: Felaket

Filistin Gözlemci Devleti Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, kararın benimsenmemesini "felaket" olarak nitelendirdi. Mansour “Milyonlarca Filistinlinin hayatı pamuk ipliğine bağlı, her biri kutsal ve kurtarılmaya değer" ifadelerini kullandı.

İsrail BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye teşekkür

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, veto sonrasında açıklama yaparak “Bugün yanımızda durup liderliklerini ve değerlerini gösterdikleri için ABD'ye ve Başkan Biden'a teşekkür ediyorum” dedi.

Fransa, acil ve kalıcı ateşkes talep etti

Fransa Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM şefinin Gazze'de ortaya çıkan insani trajedi konusunda alarm vermesinde haklı olduğunu belirterek "Fransa bu karara bu nedenle oy verdi ve bu nedenle acil ve kalıcı bir insani ateşkes talep ediyoruz" dedi.

Fidan: ABD yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına veto etmesinin ardından, Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra AA ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu'nun Blinken ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti.

Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail’in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler." dedi.