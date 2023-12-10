İki yaralı var

Dörtyol kavşağında dün sabah saatlerinde kiralık plakalı araba ile vinç aracın çarpıştığı kazada, salon araç sürücüsü Beril Yaren Alkaşi ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 08.35'te Dörtyol kontrollü yol kavşağında medyana geldi.

Dörtyol kavşağında, kuzeyden güneye doğru dikkatsizce seyreden Beril Yaren Alkaşi (K-24), yönetimindeki ZUC 405 plakalı salon araçla, Dörtyol’a doğru gitmek için kavşağa geldiğinde ana yolda giden araçlara öncelik hakkı tanımadan Gazimağusa-Lefkoşa ana yoluna giriş yaptı. Bu esnada ana yolda soldan birinci şeritte Lefkoşa istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini azaltmadan dikkatsizce seyreden Mahmut Ayçiçek (E-54) yönetimindeki PE 059 plakalı vinç aracın önünü tıkamasıyla iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan ZUC 405 plakalı araç sürücüsü Beril Yaren Alkaşi ve araçta yolcu olarak bulunan Gönül Memiş (K-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine müteakip Beril Yaren Alkaşi tedbir maksadı ile acil serviste müşahede altına alınırken, Gönül Memiş ise göğüs kafesinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edildi.

