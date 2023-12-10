Detayı gizlendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’dan ayrılmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis tarafından bilgilendirildiği açıklandı.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis “Miçotakis’in kendisini bilgilendirdiği ancak söylediklerini kamuoyuna açıklayamayacağını” belirtti.

Kamuoyu önünde söylenecek bir şey olmadığını dile getiren Hristodulidis, her şeyin ortaya çıkacak sonuçlara göre değerlendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sosyal içerikli bir görüşmede bir araya geleceğini ve müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini ele alma fırsatı bulacağını dile getiren Hristodulidis, Rum kesimi olarak müzakerelerin yeniden başlaması hedefini başarmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Guterres’la görüşme

Bu arada Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştüğü haber verildi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantios Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Hristodulidis ile Guterres arasında yapılan görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığını söyledi.

Habere göre Hristodulidis telefon görüşmesinde, BM Genel Sekreteri'ne, müzakerelerin yeniden başlaması için kararlı ve hazır olduğunu, aynı zamanda BM’nin ilgili kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çalışma iradesini de yineledi.

Habere göre Guterres’le “Türk işgal güçlerinin ara bölgede son dönemde devam eden ihlallerini” de görüşen Hristodulidis, bu tarz faaliyetlerin sona ermesi ve ara bölgenin statüsünün güvenceye alınması gerektiğini de vurguladı.

