Öncelik ekonomi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’taki sorunların başında ekonominin geldiğini düşünen ve hayat pahalılığından yakınan vatandaşlar, “Niyet olması halinde her türlü sorun çözülebilir” diyerek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar ekonominin yanı sıra sağlık ve trafik için çare üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ne dediler?

Elif Özkalkan

“Bu ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunlar ulaşım, ekonomi ve sağlıktır. Sağlık biraz da olsa düzelmeye başladı ancak daha da iyi olabilir. Ülkede yaşanan sorunlar çözülmezse yaşantımız da olumsuz etkilenir. Türkiye’ye nazaran burada yaşam daha iyidir. Yaşanan sorunların mevcut siyasiler düzeltebilir ancak daha çok çalışmaları, oturmayıp halkın refahı için çalışmaları gerekiyor.”

Nadire Aydenk

“Bu ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorun ekonomidir. Fiyatlar çok yüksek ve vatandaşlar zorluk yaşıyor. Bu sorun düzeltilmezse yaşantımız olumsuz etkileniyor. Çoğu ihtiyaçlarımızı alamayacak duruma geleceğiz. Asgari ücretin adı duyulur duyulmaz zamlar başlıyor ve bu artık halkı zora sokar durumdadır. Bu yaşanan sorunları mevcut siyasilerin düzeltebileceğine pek inanmıyorum. Bu noktada baştakilerin tamamen değişerek yeni insanların o koltuklarda olması daha iyi olacaktır.”

Selçuk Yazıcıer:

“Ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunları başında ekonomi ve sağlıktır. Bu sorunlar çözülmezse yaşantımız olumsuz etkilenir. Zaten şu anda da çok iyi bir yaşam sürmüyoruz. Ne birikim yapabiliyoruz ne de çocuklarımıza bir gelecek sağlayabiliyoruz. Bu yaşanan sorunların mevcut siyasilerin çözeceğine inanmıyorum. Siyasilerin dışarıya çıkarak halkın sorunlarını ve halkın durumunu görerek çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Cemile Yazıcıer

“Ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunlar ekonomi, sağlık ve eğitimdir. Ekonomideki sorunlar nedeniyle artık eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Eğitimin de yetersiz kalındığını düşünüyorum. Okullarda öğretmenler sadece ders anlatmayıp çocuklarla daha yakından ilgilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yaşanan sorunlar düzeltilmezse yaşantımız olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Bu sorunların mevcut siyasiler tarafından çözülebileceğine inanmıyorum. Devleti yönetenler kulağının üzerine yatarak sorunları duymazdan ve görmezden gelmemeli. Halkın sorunlarına çözüm üreten çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Zehra Sarısandal

“Ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunların başında sağlık, eğitim ve ekonomi geliyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar alım gücünü kaybediyor. Bu sorunlar düzeltilmezse yaşantımız olumsuz etkileniyor. Evimizin ihtiyaçlarını alırken sayılı alıyoruz veya sağlıklı beslenme için ihtiyaç olan ürünleri alamıyoruz. Bu sorunların mevcut siyasiler tarafından istenilse düzeltilebileceğine inanıyorum.”

Ceyhun Ketenoğlu

“Bu ülkede çok fazla sorun var ancak düzelmesini istediğim önemli sorunların başında eğitim, sağlık ve ekonomi geliyor. Bu sorunlar düzeltilmezse bizim ve bizden sonra gelecek olanların da yaşantıları olumsuz etkilenecektir. Fırsat verilirse mevcut siyasilerin bu sorunları çözebileceğini düşünüyorum. Çok sık değişiklikle de iş yapılamayacağını düşünüyorum.”

Erdoğan Rifatoğlu

“Bu ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunların başında ekonomi, sistem ve çevre temizliği geliyor. Bu sorunlar düzeltilmezse yaşantımız olumsuz etkileniyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücünü kaybeden halk ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Bu sorunların ivedilikle çözülmesi gerekiyor.”

Tuğrul Dandil

“Bu ülkede düzelmesi gereken en önemli sorunların başında ekonomi geliyor. Alım gücü çok düştü ve halk artık istediği gibi alışveriş yapamaz durumdadır. Öte yandan ulaşımda da ciddi sıkıntılar var. Dünya kadar vergi ve ruhsat parası ödüyoruz ancak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bu sorunlar düzeltilmezse günden güne yaşantımız daha da zorlaşacaktır. En sonunda bu ülkeden başka yere kaçmak zorunda kalacağız. Temennimiz mevcut siyasilerin bu sorunları çözmesidir ancak öyle bir ışık göremiyoruz.”

Taner Öğmen

“Ülkede düzelmesini istediğim en önemli sorunların başında ekonomi geliyor. Halk artık geçinmekte güçlük çekiyor. Bunun yanında tabi ki çok daha fazla sorunlar da vardır ancak baştakiler için en önemlisi siyasettir. Halk için çalışmaları ve halkın refah bir yaşam süreceği çalışmalar yapmaları gerekiyor. Asgari ücretle çalışan kesim çok zordadır. Bu sorunları mevcut siyasilerin çözebileceğine inancım yoktur çünkü siyasiler seçimde oy alabilmek için çalışmalar yapıyorlar. Ekonomiyi ve halkı düşünen yoktur. Siyasilerin halkın içine inerek sorunları görmeli ve çözüm üretmeleri gerekiyor.”

Sadiye Güçhan

“KKTC’de çözülmesini istediğim en önemli sorunların başında ekonomi ve adalet sisteminin düzeltilmesidir. Biz artık belli bir yaşa gelmiş insanlarız ancak bu sorunlar düzeltilmezse gençlerin hayatları olumsuz etkileniyor. Gençler iş bulamıyor ve göç etmeye mecbur kalıyorlar. Mevcut siyasilerin bu sorunları çözebileceğine hiçbir inancım kalmamıştır.”