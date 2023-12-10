Yollar bu kadar aracı kaldırmıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun artması nedeniyle bu yılın ilk 10 ayında trafiğe 20 bin 618 araç daha katıldı. KKTC hükümeti sadece yeni araç kayıtlarından 365 milyon 759 bin liralık gelir elde etti. Böylece, Kuzey Kıbrıs yollarında seyreden araç sayısı 385 bine ulaştı. Kayıt yenilemeyen 25 bin 22 araçtan kaç tanesinin kullanıldığı ise bilinmiyor.

Ülkenin en önemli sorunu ise araç sayısının sürekli artmasına karşın yolların yetersiz olması… Alternatif yol projeleri gündeme gelmediği gibi, eskilerin bakım ve onarımı da yapılmıyor. Bunun yanı sıra ikaz işaretleri, koruyucu bariyer ve aydınlatma yetersizliği dikkat çekiyor. Oto galericileri, satışların artmasını memnuniyetle karşılarken, bu sektörden önemli miktarda gelir elde eden devletin, yol ve aydınlatmaya yatırım yapması gerektiğini belirtiyor.

Diyalog muhabirinin derlediği bilgilere göre 2023 yılında trafiğe çıkan araç sayısı ile bazı araba markalarında model ve fiyatları şu şekilde:

2023 yılında listeye eklenen araç sayısı

Kayıt Miktarı Toplanan gelir

Ocak 2023 1566 23.881.619,48 TL

Şubat 2023 1985 30.839.349,51 TL

Mart 2023 2047 30.484.455,33 TL

Nisan 2023 1865 29.076.137,94 TL

Mayıs 2023 1616 19.589.574,33 TL

Haziran 2023 2025 35.766.407,15 TL

Temmuz 2023 1942 41.163.430,37 TL

Ağustos 2023 2089 44.318.482,55 TL

Eylül 2023 2496 51.781.599,53 TL

Ekim 2023 2987 58.861.476,90 TL

Galerilerde 2. El araç fiyatları

TOYOTA Hilux 2021 model 46 Bin STG

Toyota GR Sport 2020 model 27 Bin STG

Mercedes GLE 400D Premium 2020 Model 82 Bin STG

Audi Q8 Quattro Hybrid 2020 Model 70 Bin STG

Audi 3 S-Line 2019 Model 27 Bin STG

Honda Vezel 2023 Model 34 Bin STG

Mercedes C 200 2019 Model 37 Bin STG

BMW 8.40i M Sport 2020 Model 69 Bin 990 STG

Honda Fit 2019 Model 14 Bin 990 STG

Toyota Corolla 2019 Model 24 Bin 990 STG

Oto galericileri satışlardan memnun

Oto galericileri, satışların artmasını memnuniyetle karşılarken, bu sektörden önemli miktarda gelir elde eden devletin, yol ve aydınlatmaya yatırım yapması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların ekonomik kriz nedeniyle yeni araç alırken yakıt tüketimi daha az olan modellere yöneldiğini belirten galericiler, “Müşterilerimizin yüzde 90’ı kendi kullandığı aracını içine verip yeni araç almayı tercih ediyor” diyor. Diyalog’a konuşan galericilerin görüşleri şu şekilde:

Ediz Macila (Macila Autos)

“Bu yıl araç satışları geçen yıla göre memnun edici bir seviyededir. Genelde lüks sınıf araçlar satıyoruz ve ihtiyaçlara göre plakalı araçlar veya küçük Japon araçlar satıyoruz. Vatandaşlar küçük ucuz ve masrafı daha az olan araçları tercih ediyorlar. Pahalı araçları daha çok yabancı müşteriler tercih ediyor. Ucuz araçlar plakalı olarak 5-6 bin STG bandından başlıyor. Plakasız ikinci el araçlar da 10 bin STG ve üzeri satılıyor. Öte yandan lüks araç olarak da 25 bin STG ve üzeri fiyatlara araç bulunabilir. Pandemi öncesine göre biraz daha canlılık var. Ülkeye gelen yabancı nüfus ve toplu taşımanın olmaması insanları bireysel araçlara yönlendiriyor. Diğer yandan galeri sayısında da ciddi bir artış söz konusudur ve bu noktada devletin denetim boyutunu arttırarak disipline edebileceğini düşünüyorum.”

Ömer Soyer (Daksi Autos)

“Satışlar iyi ancak fiyatlar, giderler ve gümrükler çok yükseldi. Halkın alım gücü düştüğü için insanlar araç alımından artık uzak durmaya başladı. Çok fazla galeri oldu ve biz biraz daha lüks araçlar getirtip satmaya yöneldik. Geçtiğimiz yıl 5 Bin STG olan araçlar bu yıl 8-9 bin STG’den başlıyor. Gelen müşteriler yerli ise daha çok ucuz araçları yabancılar ise lüks araçları tercih ediyor. Nüfusa göre çok fazla galeri var. Eskiden ana yol üzerinde olan galeriler şu anda artık köylerde mahalle aralarında bile bulunuyor. Bu kadar izin verilmemelidir. Geçtiğimiz yılki araç satışları ile bu sene arasında bir fark görüyoruz. Geçtiğimiz yıl daha kötüydü ancak bu yıl daha iyi bir araç satışımız vardır.”

Hasan Üçöz (Üçöz Motors)

“2023 yılı başlarında satışlarımız iyiydi ancak dövizdeki yükselme nedeniyle satışlarımızda biraz düşüş yaşanıyor. Gelen müşterilerimiz daha çok 10 bin STG’yi geçmeyecek fiyattaki araçları tercih ediyorlar. Lüks araçlara da talep var ancak bu araçlara daha çok yabancı uyruklular ilgi gösteriyor. Lüks araçlarda 30 Bin STG’den başlayıp 65 Bin STG’ye kadar olan modellerimiz var. Japon araçlarda da plakalı olarak 4 bin 500 STG’den başlayıp 20 bin STG’ye kadar çıkan fiyatlar vardır.”

Ali Kandulu (Osmanlızade Otomotiv)

“Araç satışları yoğun gidiyor 2 hafta içerisinde plakalar dönüyor. Artan galeri sayısı nedeniyle pastadaki payımız azalsa da iyi bir satışımız vardır. Daha çok aile araçları yani 7 kişilik araçlar ve Japon araçlara ilgi vardır. Lüks araç satışı çok fazla olmasa da lüks araçlara da ilgi vardır. 8 bin STG’ye kadar araçlarımız bulunurken 150 bin STG’ye kadar araçlarımız vardır. Geçtiğimiz yılki satışlara göre bu yıl daha fazla bir satış vardır. Çok fazla oto galeri açıldı ve bu noktada da antrepo izinleri dağıtılırken daha kontrollü yapılması önem taşıyor.”

Bahadır Özel (Nicosia Motors)

“Araç satışları geçen yıla oranla bayağı düştü. İnsanlar bu yıl daha çok fiyatı uygun olan araçları tercih ediyor. Araç almaya gelen vatandaşlar ucuz ve ekonomik arabaları soruyor. Döviz kurlarındaki artış piyasaya da yansıyor. Uygun fiyatlı arabalar Nissan March 9 Bin 990 STG’den başlıyor yani 10 bin STG’den aşağıya plakasız ucuz araba kalmadı. 100-150 bin STG’ye kadar araba vardır. Geçtiğimiz yıl da insanlar ekonomik ve ucuz araçları tercih ediyordu. 5 yıl öncesine kıyasla insanların bugün alım güçleri yüzde 50-60 düşmüş durumdadır. Müşterilerimizin yüzde 90’ı kendi kullandığı aracını içine verip yeni araç almayı tercih ediyor. Peşin satış durumu artık çok nadirdir. 20 yıldır bu sektörün içindeyiz ve ilk kez bu kadar durgun bir Aralık ayı geçiriyoruz. Normalde böyle zaman buralarda çok insan olurdu ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değildir. Öte yandan her adım başında bir galeri açıldı ve bunun önüne geçilmesi gerekiyor çünkü bu durum da piyasayı çok kötü etkiliyor. İki tane araba getiren galeri açıyor ve devletin bununla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor.”