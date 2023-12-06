Öğretmenler sokağa iniyor

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde basın açıklaması yaparak, okuldaki bir muavin görevlendirmesini adaletsiz olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Öte yandan KTOEÖS dün öğleden sonra Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylem yaptı.

Sendika, Cuma günü greve giderek, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, "öğretmenlerin, çalışma koşulları ve haklarına saldırının bir örneğini daha yaşadıklarını" belirterek, okulda, "adaletsiz" program ve görevlendirme yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) gelen öğretmenlerden birinin muavin olarak görevlendirildiğini ancak dün sabah bakanlık tarafından görevden alındığını öğrendiklerini dile getiren Eylem, bu kişilerin ders sayısı azaltılarak, ayrıcalık tanındığını ve hiyerarşik yapının bozulduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili dün bir gazetede yayınlanan haberde, TC’den görevlendirilen öğretmenlerin aralarındaki konuşmaların deşifre edildiğini belirten Eylem, yazışmalarda, sendikalı öğretmenleri ve sendikayı hedef alan ifadeler yer aldığını söyledi.

Öğretmenlerin yalnız olmadığını ifade eden Eylem, “Bu tür düşmanca yaklaşımlara fırsat vermeyeceğiz, prim vermeyeceğiz” dedi. Yetkilileri göreve davet eden Eylem, gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.

Görevlendirilen söz konusu kişinin dün okulda olmadığını, görevden alındığının söylendiğini dile getiren Eylem, bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Gökçebel: Rahatsızlık iletildi

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de söz konusu sorunu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Daire Müdürü, Okul Müdürü ile istişare yapıldığını ifade ederek, okul öğretmenlerinin rahatsızlıklarını Okul Müdürlüğüne ve Daireye ilettiğini kaydetti.

“Bakanlığın başka yerlerden talimat almayı alışkanlık haline getirdiğini” ileri süren Gökçebel, öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan, tamamen yasa dışı bir uygulamanın dayatılmak istenmesine seyirci kalınmadığını belirtti.

Gökçebel, bir an önce Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine son verilmesi gerektiğini ifade ederek, ülkede buna ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Gökçebel, konunun, siyasi partiler ve hükümetler tarafından gündeme alınmasının acil olduğunu kaydetti.