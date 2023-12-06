Aracın altında kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Bölgesi’nde, Akdoğan ile Vadili anayolu üzerinde devam eden yol bakım ve tamirat çalışmaları esnasında meydana gelen feci kazada 40 yaşındaki Sri Lanka uyruklu Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando hayatını kaybetti. Kaza, yol bakım çalışmasını yapan şirkette çalışan Muhammad Zaman’ın, yönetimindeki iş aracı ile geri geri gittiği esnada, aynı şirkette çalışan Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando’ya çarpması sonucu meydana geldi. İş aracının altında kalan talihsiz işçi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yaşamını yitirdi.

Polis açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında, Akdoğan - Vadili Anayolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında, Muhammad Zaöam (E-43), kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru yolda ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmata olan Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando’ya çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando, kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Muhammad Zaman polis tarafından tutuklandı.

Olay sonrası Çalışma Dairesi’nden yetkililerde kaza mahaline giderek inceleme yaptı, kazada yaşamını yitiren Sri Lanka’lı işçinin, otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.