Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, nüfus politikası ve mülkiyet satışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, hükümetin "nüfus politikasının olmamasını" eleştirerek, hükümetin çalışma yaptığını söylediğini ama ortada hiçbir şeyin olmadığını ifade etti.

Dünya ve Türkiye basınında çıkan haberlerde yer alan ülkedeki yabancı nüfus rakamlarına da değinen Erhürman, “Bu rakamlar nüfusumuza kıyasla abur cubur rakamlar değildir. Bunların yanına ülkedeki yabancı öğrenciyi de, okumak için geleni de, okumayan nüfusu da, bu ülkede çalışma izniyle çalışanı da, kaçak olanları da ekleyeceksiniz” dedi.

Yeni hapishanenin de dolup taştığını belirten Erhürman, nüfus planlamasının önemine işaret etti.

“Nüfusun 410 bin falan olmadığı, her halinden belli” diyen Erhürman, niyet olması durumunda doğru projeksiyonla bir planlamanın yapılabileceğini vurguladı.

“Asıl mesele, önümüzdeki 5 yıldaki nüfusun kaç olacağı” ifadelerini kullanan Erhürman, önümüzdeki 5 yılın nüfusunu öngörmeden kaç hastane kaç okul yapılması gerektiğinin bilinemeyeceğini belirtti.

Erhürman, nüfus politikasının olmamasını eleştirdi. "Hükümetin çalışma yaptığını söylediğini ama ortada hiçbir şeyin olmadığını" belirten Erhürman, ana muhalefetle de hiçbir şeyin paylaşılmadığını söyledi.

"Memleketin, bu nüfusu kaldıramayacağına" dikkat çeken Erhürman, alt yapının, sosyal-kültürel yapının, okulların bu nüfusu kaldıramayacağını vurguladı.

Satışların çoğu sözleşmeli

Mülk konusuna da değinen Erhürman, satışların yüzde 51’e yüzde 49 yerli-yabancı ortaklığıyla kurulan şirketler üzerinden yapıldığını vurgulayarak, bunların yabancıya mülk satışı olarak görülmediğini ileri sürdü.

Karpaz bölgesini ziyaret ettiğini söyleyen Erhürman, köylerde konuşulan "bir numaralı" gündem maddesinin, mülk satışı olduğuna dikkat çekti. Erhürman “Yabancılar konusunda kıllarını kıpırdatmıyorlar ve memleket altımızdan kayıp gidiyor. Memleketin değil bu arkadaşların bir an önce gitmesi gerekiyor. Toplum olarak sorumluluğumuz bu zihniyetten kurtulmaktır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 09:41