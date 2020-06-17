Hayatı kurtaran ilacın bulunduğunu açıkladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Coronavirüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Hayli ucuz olan dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

Oxford Üniversitesi tarafından 2 bin hasta üzerinde denenen dexamethasone adlı ilacın yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı hayat kurtaran en etkili ilaç olduğu açıklandı. Söz konusu ilaç, hastalarda aşırı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olan sitokin fırtınasını önlüyor.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede etkili sonuç veren ve ölümleri engelleyen ilk ilaç keşfedildi. BBC'de yer alan haberde, Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından kullanılan, oldukça ucuz ve dünya genelinde bulunabilen dexamethasone adlı steroid ilacı ile binlerce hayatın kurtarıldığı açıklandı. Buna göre söz konusu ilaç, ventilatöre bağlı hastalarda meydana gelen ölümleri üçte bir, oksijen tedavisi alan hastalarda ise beşte bir oranında düşürdü.

5 bin kişi hayatta olabilirdi

Öte yandan, ağır hastalarda düşük dozlarda kullanılan dexamethasonenun şu ana kadar İngiltere’deki Covid-19 hastalarında kullanmış olsaydı, 5 bin kişinin hayatta olabileceği aktarıldı. Araştırmacılar, aynı zamanda yüksek Covid-19 vakalarıyla mücadele eden yoksul ülkelerde ilacın düşük fiyatı nedeniyle rahatlıkla kullanılabileceğini bildirdi.

Hayat kurtarıcı

Oxford Üniversitesi araştırmacıları dexamethasone kullanan her 20 hastadan 19’unun hastanede tedaviye gerek duymadan kısa sürede iyileştiğini açıkladı. Yoğun bakımda bulanan Covid-19 hastalarında ise ilacın kullanımı ile birlikte ventilatör ve oksijen ihtiyacının azaltıldığı aktarıldı.

Dexamethasone’nun vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor.

Araştırmacılar, ilacı hastanede tedavi gören 2 bin hasta üzerinde denedi ve sonuçları Dexamethasone verilmeyen 4 bin hasta ile karşılaştırdı. Buna göre, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Pandemiyle ilgili tedavi arayışında dönüm noktası

Araştırmayı yöneten Profesör Peter Horby, “Bu Coronavirüs ölümlerini önlediğine dair etkisi kanıtlanan tek ilaç ve bu durum somut kanıtlarla destekleniyor. Bu pandemide yaşanan en büyük kırılma noktalarından biri” dedi.

Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, dexamethasone ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.

Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor” dedi.

Dexamethose’un hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Covid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 10:39